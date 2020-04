En Fernández Oro no se podrá vender bebidas alcohólicas los fines de semana

Este lunes se reunió el Comité de Crisis de Fernández Oro para determinar la implementación de una serie de nuevas medidas para enfrentar la pandemia del Covid-19.

El jefe comunal, Mariano Lavín indicó que desde esta semana es obligatorio el uso de “cubrebocas para circular en la vía pública y quienes no lo cumplan, serán pasibles de una multa de 2 mil pesos”.

Y añadió que la penalidad también recaerá sobre los comercios no certifiquen “el uso de barbijos, a través de la no aceptación de clientes que no lo posean”.

El mandatario municipal explicó que se están "reforzando los controles de acceso a la ciudad con personal municipal capacitado por la Policía". La finalidad será sumar inspecciones a los pasajeros que utilizan el transporte público.

En relación a la actividad comercial se decidió que el horario comercial será de 9 a 19 de lunes a sábados para los locales habilitados a funcionar. Y los domingos, a diferencia de otras localidades, se mantendrá el funcionamiento de los comercios de 9 a 15.

Además, Lavín informó sobre “la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas los días sábados y domingos”. La resolución busca controlar la circulación los fines de semana. "Se registra la mayor cantidad de incumplimientos al aislamiento preventivo y detenciones por parte de la Policía por juntadas, asados, juntadas de familiares o entre amigos", puntualizó.

Por otro lado, en concordancia con las disposiciones nacionales sobre la flexibilizaciones de algunos rubros comerciales, se permitirá el trabajo a puertas cerradas de los talleres para mantenimiento, refacción de automotores, librerías y la venta de insumos de computación.