En Neuquén, los docentes con factores de riesgo regresarán a las aulas en septiembre

Ante la vuelta de las clases presenciales y el avance en la vacunación, volvió a estar sobre la mesa el tema de las licencias covid a maestros y maestras que son parte de los grupos de riesgo. En el plenario de secretarios generales del gremio docente ATEN, se resolvió exigir que se extiendan estas licencias. Desde el gobierno aseguraron que sería un tema a definir en la próxima sesión del cuerpo colegiado del Consejo Provincial de Educación (CPE), pero ayer llegó a las escuelas un memorandum que establece que la vuelta de los docentes a la presencialidad que tienen licencia covid será recién en septiembre.

El regreso a la presencialidad será “de manera administrada, gradual, alternada, cumpliendo la carga horaria correspondiente al cargo que revista y respetando el protocolo y las condiciones de bioseguridad”.



ATEN había adelantado que exigiría al gobierno provincial que extienda las licencias a los maestros y maestras que desde que comenzó la pandemia están haciendo uso de la licencia excepcional por ser parte de la población de riesgo.

Desde el ministerio de Salud aseguraron que no se harían declaraciones al respecto hasta luego de la próxima sesión del cuerpo colegiado del CPE. Sin embargo, ayer llegó a las escuelas el memorandum 10/21 de la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos del CPE que establece que se prorrogarán hasta el 1 de septiembre las licencias covid. Esto trajo un poco de alivio al gremio docente.



Marisabel Granda, vocal gremial en el CPE confirmó ayer que ahora el área de Medicina Laboral deberá analizar cada una de las carpetas médicas de los docentes neuquinos para determinar qué maestros están en condiciones de retomar la presencialidad a partir de septiembre. “Esto es un proceso largo porque son muchas carpetas médicas a evaluar y por eso desde el gremio se pidió la prórroga de las licencias, para que haya tiempo para hacer un trabajo prolijo”, explicó.



Las licencias médicas fueron otorgadas a aquellos trabajadores de la Educación con factores de riesgo, que no podían concurrir a las aulas, cuando se dispuso el protocolo 2021 para el regreso a la escuela segura en presencialidad. En este punto, cabe aclarar que “en realidad no son licencias, sino reasignación de funciones. Los docentes que no asisten a la presencialidad están desempeñando tareas en otras áreas de la escuela, como pueden ser los trabajos administrativos, la asistencia a a las maestras suplentes en los trabajos áulicos y el dictando de clases virtuales dentro de lo que se conoce como escuela domiciliaria ”, explicó Granda.



Los maestros y maestras que forman parte de la población vulnerable que “estén usufructuando licencia especial hasta el 31 de julio de 2021, continuarán en la misma situación hasta el 31 de agosto de 2021, retomando a sus tareas a partir del 1 de septiembre, con el correspondiente alta del otorgada para el área de Medicina Laboral”, dice el memorandum.

El documento establece además, que quedan exceptuados de concurrir a los lugares de trabajo, las embarazadas en cualquier trimestre y personas mayores de 60 años.

