Ginés González anunció el nuevo protocolo para abortos no punibles

El ministro Ginés González García, a cargo de la cartera de Salud, anunció este jueves que dará vigencia a un nuevo protocolo de acción para abortos no punibles. El escrito "fue ampliado" en comparación con el que había dado marcha atrás el ex presidente Mauricio Macri, según detalló el funcionario en una ronda de preguntas.

De acuerdo a lo informado por él, el manual de procedimientos será publicado mañana en el Boletín Oficial para que tome inmediata vigencia.

Respecto de lo propio del protocolo, González explicó que se trata de una "guía de procedimientos, como usa la medicina moderna". Agregó, además, que propone "sistematizar que se cumpla en igualdad de derechos en todo el país".

Para eso, hizo un llamado a todas las provincias. "Confío en que mayoritariamente adhieran; ya hay muchas, pero hay algunas grandes que aún no lo aprobaron" expresó el médico.

En cuanto a la objeción de conciencia, González anticipó que "somos respetuosos", pero que "no puede ser una coartada institucional para no cumplir con la ley, no pueden quedarse sin respuesta institucional".

Finalmente, el funcionario concluyó que estos lineamientos hacen mención a "cómo se ejercita un derecho y cómo se cumple con la ley". Sin embargo, descartó que desde el Ejecutivo se presente un proyecto de legalización por el momento.

A nivel regional, Río Negro aprobó la ley 4796 en 2012 que regula y controla la asistencia sanitaria en casos de abortos no punibles, y cuatro años después la reglamentó con el decreto 182. Justamente el juez Álvaro Meynet invocó esta norma para condenar al ginecólogo, Leandro Rodríguez Lastra, por obstaculizar la interrupción iniciada por una joven que había sido violada, obligándola a llevar a término el embarazo.

Neuquén cuenta con una resolución ministerial desde 2007.