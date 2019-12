Ginés González García anunció que va a reponer el protocolo del aborto no punible

Ginés Gonzaléz García, futuro ministro de Salud del gobierno de Alberto Fernández, adelantó que "rápidamente" restituirá la actualización del Protocolo del aborto no punible.

Semanas atrás dicha actualización -que es una guía de procedimientos para trabajadores de salud en los casos en los que el aborto es legal- había sido motorizada por el exsecretario de la cartera sanitaria Adolfo Rubinstein. Horas después de publicada en el Boletín Oficial, el presidente Mauricio Macri la anuló y Rubinstein renunció al cargo.

En una entrevista radial, González García indicó que la aplicación del Protocolo se concretará antes de que el Congreso debata la legalización de la interrupción del embarazo. “Primero quiero que se aplique la legislación vigente”, afirmó.

“En este momento, el problema es que no se aplican la de salud sexual y procreación responsable ni la provisión de insumos para la evitar los embarazos no deseados ni la de educación sexual ni la interrupción legal del embarazo, consideró.

“Los primeros cien días voy a tratar de que no colapse (el sistema sanitario), de ayudar a la provincia, los municipios y las obras sociales. Va a haber que hacer una emergencia fuerte los primeros cien días para después comenzar con los cambios estructurales”, puntualizó.