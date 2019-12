En vivo: presentan a Miguel Ángel Russo como nuevo DT de Boca

Después de algunos idas y vueltas respecto a las fechas, Boca Juniors lleva a cabo la presentación de Miguel Ángel Russo como nuevo Director Técnico del plantel profesional. Podés seguir la transmisión en vivo por acá:





El primero en tomar la palabra fue el nuevo presidente, Jorge Amor Ameal. "¿Qué decir de Miguel que no sepan? No sé si habrá o no títulos, pero seguramente nos dará mucho de si", explicó. Luego se refirió a la polémica por el pedido de información de parte del club, que no se había expresado en los últimos días, y afirmó que no saldría nada que no fuera oficial.

Luego fue momento de tomar la palabra para Russo: "Quiero agradecerle a Jorge, en nombre de todos los dirigentes, y a Román especialmente; porque todos me dan una posibilidad grande en mi vida. Nada más. Lo mejor está por venir", expresó.

"Todo lo que viene es importante. Uno tiene que hacer lo que le gusta. Gracias a Dios yo sigo haciendo lo que me gusta. Terminó una larga espera, ahora hay que ponernos a trabajar. Ya veníamos trabajando en silencio, pero ahora toca hacerse cargo de todo lo que viene", añadió Russo.

"Ojalá me toque ganar la Copa y festejarla en La Bombonera. Es lo que uno busca y quiere. Ojalá. Como a otros técnicos que han tenido la suerte de ganarla, como Lorenzo y Bianchi, ojalá me toque, repetir lo que viví. Boca es así, si uno viniera y dijera otra cosa no estaría acá, tenemos esa exigencia y esa norma. Bienvenido sea para mi vida", explicó.

Antes, Ameal habló de una cuestión respecto a la gestión anterior: "Boca vendió por 55 millones de dólares, hoy en caja hay 5 millones de dólares. Esta es la realidad. Se cobraron adelantos por 13 millones de dólares, dinero que tenía que entrar en el año que viene".

Minutos antes de la presentación en conferencia de prensa, las redes sociales del Xeneize aprovecharon para recordar el paso anterior de Russo por el club, donde dirigió durante 10 meses y logró un título histórico con un Riquelme emblemático.