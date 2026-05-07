Dos kilos de cocaína con el sello del delfín en Río Negro: Casación confirmó la condena al hombre que la transportaba

La Justicia Federal avanzó en la resolución de una causa por narcotráfico que tuvo como protagonista a una ciudad de la Patagonia a fines del año pasado. La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió rechazar los planteos de nulidad interpuestos por la defensa y confirmó la condena de cuatro años y tres meses de prisión para un hombre interceptado en el ingreso a Río Colorado con un cargamento de cocaína de máxima pureza.

El imputado, identificado como Oscar Flores Solíz, de 30 años, había sido sentenciado tras un operativo realizado en la madrugada del 15 de diciembre de 2024. Los jueces Antonio Petrone, Carlos Mahiques y Javier Carbajo validaron el procedimiento y la investigación impulsada por el fiscal Sebastián Gallardo, de la Unidad Fiscal General Roca, y sostenida por el fiscal general Raúl Pleé.

Un sello que alerta a las autoridades

El caso cobró relevancia no solo por la cantidad de estupefacientes incautados —casi dos kilos—, sino por la simbología que portaba el cargamento. La droga presentaba el sello identificatorio del “delfín”, una marca que las fuerzas de seguridad asocian habitualmente con grandes estructuras de producción y distribución de cocaína a nivel internacional.

Según consta en el fallo al que tuvo acceso este medio, el magistrado Carlos Mahiques recordó que en el debate oral “quedó demostrado que Oscar Flores Solíz transportaba un total de 1.995 gramos de cocaína, con una pureza aproximada del 83%”. La sustancia, de un valor comercial millonario debido a su escaso corte, era trasladada dentro de una mochila gris que el condenado llevaba en el portaequipaje superior de un colectivo de larga distancia.

El rechazo a los planteos de nulidad

La estrategia de la defensa técnica se centró en intentar invalidar el operativo policial, calificando la sentencia previa como “arbitraria” por una supuesta valoración errónea de las pruebas. Los abogados del imputado argumentaron que la fiscalía llevó adelante la pesquisa sin las notificaciones correspondientes o autorizaciones judiciales necesarias, lo que, a su criterio, debería haber derivado en la exclusión de la prueba principal.

Sin embargo, los camaristas de Casación fueron tajantes al desestimar estos argumentos. El juez Mahiques señaló que los cuestionamientos ya habían sido analizados y resueltos en instancias anteriores: “La defensa no hace sino reeditarlos ante esta instancia, sin rebatir adecuadamente los fundamentos dados por el sentenciante”.

Para el tribunal, el accionar de las fuerzas de seguridad en el puesto de control de Río Colorado fue legítimo y ajustado a derecho. Se enfatizó que las actuaciones no fueron dirigidas inicialmente contra Flores Solíz de manera arbitraria, sino que formaron parte de una inspección general de rutina sobre todos los pasajeros y sus pertenencias en el marco de una prevención de delitos federales.

La clave del can detector

Un punto fundamental en la resolución fue la validez del uso de perros especializados en la detección de estupefacientes. El fallo destaca que la revisión comenzó con el pasaje del can por los compartimentos accesibles del ómnibus, una medida que los jueces definieron como “preliminar, de carácter externo y no intrusivo”.

“Una vez que el can realizó marcaciones concretas sobre dos mochilas, estas adquirieron especificidad respecto del imputado”, detalló Mahiques en su voto. Bajo este razonamiento, el tribunal concluyó que no existió una intromisión ilegal previa a la detección, ya que la sospecha fundada nació precisamente del comportamiento del animal, lo que habilitó legalmente la requisa posterior y el hallazgo de los ladrillos de cocaína.

Confirmación del veredicto

Con la adhesión de los jueces Petrone y Carbajo al voto de Mahiques, Casación cerró la puerta a la impugnación de la defensa. La condena a cuatro años y tres meses de prisión efectiva queda así ratificada, reafirmando el criterio judicial sobre la validez de los operativos de control en rutas nacionales y el uso de canes como herramienta legítima en la lucha contra el tráfico de drogas en la región.

Flores Solíz permanecerá detenido cumpliendo la pena impuesta por el transporte de estupefacientes, en un caso que refuerza la vigilancia sobre el corredor vial que conecta al Alto Valle con el resto del país.