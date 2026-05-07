El jury destituyó «por mal desempeño» a los tres fiscales que investigaron el crimen de Nora Dalmasso: el rol de cada uno

Los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro fueron apartados de sus funciones en la provincia de Córdoba por “negligencia grave y mal desempeño” en la investigación por el crimen de Nora Dalmasso en noviembre de 2006.

Para el jurado del jury de enjuiciamiento, ninguno ejerció su profesión como debía, lo que provocó que la causa se encuentre prescripta en este momento.

Causa Nora Dalmasso: qué rol cumplió cada uno de los fiscales destituidos

Di Santo fue fiscal del caso entre 2007 y 2015, y durante su período ordenó las detenciones e imputaciones del pintor Gastón Zárate, más conocido como “El Perejil”, y del hijo de la víctima, Facundo Macarrón.

Durante el jury, rechazó todas las acusaciones que se hicieron en su contra: «No hubo mal desempeño porque va en contramano de todo lo que se ha evaluado en el expediente. Hay tres premisas fundamentales; es de total falsedad sostener que no se investigó a Roberto Bárzola (actual acusado)”.

Acerca de Miralles, comenzó su labor en febrero de 2016 y un mes después de ello decidió imputar a Marcelo Macarrón como autor material del homicidio de su esposa al sostener que se tomó un avión desde Punta del Este, Uruguay, (donde competía en un torneo de golf), llegó a Córdoba, mató a Dalmasso y luego regresó al país vecino.

Después de este insólito argumento, en 2017 fue apartado de la causa. En el jury expuso: “Este fiscal de instrucción jamás obró de manera negligente ni con mal desempeño, ni en esta causa ni en otras. Muy por el contrario, en esta investigación siempre fui diligente, le di curso a la causa, nunca me manifesté despreocupado, nunca tuve indiferencia alguna respecto de la causa. Mi actuación fue correcta, razonable, lógica”.

Por último, Pizarro, que ingresó en septiembre de 2017, fue quien expuso que se trató de un homicidio por encargo y que Macarrón estuvo detrás de la contratación. Por esta acusación, el viudo llegó a juicio en 2021, donde fue sobreseído.

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