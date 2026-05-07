Hallaron un gato muerto en Neuquén e investigan si lo atacaron perros que vivían encerrados en un balcón

Neuquén volvió a quedar atravesada por un caso de maltrato animal que generó preocupación en Toma La Familia. Un allanamiento realizado este miércoles terminó con el hallazgo de un gato muerto y dos perros que permanecían en un balcón, sin agua ni protección frente al frío y el sol.

Según informó la Policía de Neuquén, la investigación comenzó a partir de denuncias realizadas mediante la aplicación AMVOZ. Los reclamos advertían sobre animales en estado de abandono y señalaban que uno de los perros habría sido visto alimentándose de otro animal.

Denuncia por maltrato animal activó un allanamiento urgente en Neuquén

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales, a cargo del fiscal Maximiliano Breide Obeid. El procedimiento fue autorizado por el juez de Garantías Juan Guaita y se realizó con personal de Delitos Ambientales y Bienestar Animal municipal.

Durante el operativo, los efectivos encontraron un gato muerto dentro de la vivienda. Un veterinario que revisó el cuerpo constató que tenía un “desprendimiento de mandíbula”, por lo que la Fiscalía ordenó una necropsia para determinar cómo murió el animal.

Según información a la que accedió este medio, por las lesiones que sufrió el animal la principal hipótesis es que fue atacado por uno de los perros.

La Fiscalía investiga un presunto caso de crueldad animal tras denuncias realizadas por vecinos.

Los investigadores también encontraron a dos perros que, de acuerdo a la información oficial, estaban en un balcón expuestos a las bajas temperaturas y sin acceso a agua ni refugio.

La Policía informó que los moradores de la casa fueron notificados sobre la situación judicial y que los perros «permanecerán bajo su resguardo y responsabilidad, quedando sujetos a controles veterinarios diarios para garantizar su correcto estado y bienestar». La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Delitos Ambientales.