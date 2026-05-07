Río Negro bajo alerta por viento: ¿en qué zonas se esperan ráfagas que pueden superar los 100 km/h?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió varias alertas amarillas que impactarán en gran parte del país, una de las provincias afectadas es Río Negro. Mirá el detalle del temporal.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó varias alertas que complicarán la jornada de este jueves 7 de mayo en Argentina. Entre las provincias bajo alerta figura la provincia de Río Negro que podría registrar intensas ráfagas de viento.
El organismo nacional anticipó además de Río Negro, otras 19 provincias también están bajo alerta pero por otros fenómenos temporales.
Las zonas de Río Negro afectadas por la alerta
En el detalle de la alerta se informó que en el área de cobertura, «se esperan vientos del sector sur con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden superar localmente los 100 km/h».
La franja horaria más complicada será durante toda la tarde y se prevé una leve mejoría hacia la noche, aunque permanecerá el viento con velocidades más leves.
En cuanto a las zonas afectadas, estas son:
- Meseta de Pilcaniyeu
- Meseta de Ñorquincó
- Nueve de Julio
- Oeste de El Cuy
- Veinticinco de Mayo
- Conesa
- Meseta de Adolfo Alsina
- Meseta de San Antonio
- Valcheta
Las otras alertas que rigen en Argentina
Las otras alertas que rigen en el país son por tormenta, viento y Zonda. Estas provincias están afectadas:
- Jujuy
- Salta
- Formosa
- Chaco
- Tucumán
- Santiago del Estero
- Catamarca
- La Rioja
- Misiones
- Entre Ríos
- Corrientes
- Santa Fe
- Córdoba
- San Luis
- Mendoza
- La Pampa
- Buenos Aires
- Chubut
- Santa Cruz
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