Río Negro bajo alerta por viento: ¿en qué zonas se esperan ráfagas que pueden superar los 100 km/h?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó varias alertas que complicarán la jornada de este jueves 7 de mayo en Argentina. Entre las provincias bajo alerta figura la provincia de Río Negro que podría registrar intensas ráfagas de viento.

El organismo nacional anticipó además de Río Negro, otras 19 provincias también están bajo alerta pero por otros fenómenos temporales.

Las zonas de Río Negro afectadas por la alerta

En el detalle de la alerta se informó que en el área de cobertura, «se esperan vientos del sector sur con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden superar localmente los 100 km/h».

La franja horaria más complicada será durante toda la tarde y se prevé una leve mejoría hacia la noche, aunque permanecerá el viento con velocidades más leves.

En cuanto a las zonas afectadas, estas son:

Meseta de Pilcaniyeu

Meseta de Ñorquincó

Nueve de Julio

Oeste de El Cuy

Veinticinco de Mayo

Conesa

Meseta de Adolfo Alsina

Meseta de San Antonio

Valcheta

Las otras alertas que rigen en Argentina

Las otras alertas que rigen en el país son por tormenta, viento y Zonda. Estas provincias están afectadas: