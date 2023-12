Alipiba II se suma a la incertidumbre de las obras nacionales afectadas

El freno a la obra pública nacional deja muchas incertidumbres. No hay un listado formal de qué tareas seguirán y cuáles no, y en esa marea de confusión se encuentra la línea de alta tensión de 132 kV, Alipiba II, que abastecerá a Bariloche y a Villa La Angostura.

Desde hace 30 años se habla de esta mega obra que finalmente, después de mucha insistencia y promesas incumplidas, este año la Secretaría de Energía de la Nación licitó, con una inversión inicial de 75 millones de dólares. Los fondos surgen del Fideicomiso Obras de Transporte para el Abastecimiento Eléctrico, que creó el Estado Nacional con remesas de las exportaciones de energía a Brasil en 2021.

En Río Negro, la Secretaría de Energía sigue de cerca esta obra. A fines de octubre se conoció que comenzaban los movimientos y se había acordado el pago en Yuanes de las torres que se comprarían a China. Ese punto ahora también entra en dudas por el freno al acuerdo swap con el gobierno de Xi Jinping.

Desde la Secretaría de Energía admitieron a Diario RÍO NEGRO que formalmente no hay ningún anuncio respecto de la continuidad o freno de Alipiba II, pero el equipo técnico asegura que “todo sigue la marcha normal”.

La secretaria Andrea Confini, ratificada en el cargo por el gobernador Alberto Weretilneck, espera que el gobierno de Javier Milei designe autoridades en Cammesa, que administra el mercado eléctrico mayorista y tiene bajo su órbita Alipiba II, para viajar a Buenos Aires y establecer el diálogo en pos de la continuidad de la obra, tan importante como segunda línea de abastecimiento para Bariloche, la ciudad más poblada de la provincia que tiene deficiencias energéticas.

Para Neuquén también Alipiba II es una obra de vital importancia para que Villa La Angostura se sume al interconectado nacional, a través del tendido que realizó la provincia hasta el empalme con la traza de la línea de 132 kV, y así el Epen dejará de utilizar combustibles fósiles para el abastecimiento de la villa turística.

La mega obra no se analizó en audiencia pública, ni se dio a conocer en detalle a la sociedad la traza y el impacto de los trabajos, que tienen un plazo de ejecución oficial de 3 años. El último proceso administrativo de cara a la participación ciudadana fue en octubre la difusión por parte del Ente Nacional Regulador de la Electricidad de los alcances generales de la obra para avanzar en el “certificado de conveniencia y necesidad pública”. En su momento señalaron que en caso de recibir objeciones se abriría una instancia de pública, pero hasta el momento se desconoce.

Los trabajos fueron licitados en tres grandes áreas que realizarán las empresas Tel 3, del grupo Pérez Companc y la UTE entre IPE y Edevesa. Por un lado se realizará la instalación de la la línea de alta tensión de 132 kV entre Alicurá y Pilcaniyeu Norte (75 kilómetros); otro tramo desde Pilcaniyeu a Dina Huapi (35 kilómetros), por una traza nueva paralela a la Ruta 23 -que objeta un sector de la oposición (ver aparte)-; y la construcción de la Estación Transformadora (ET) Dina Huapi, la conexión con la ET La Paloma en Bariloche, la ET Alicurá y la línea que interconectará el sistema a Villa La Angostura.

Confini dijo meses atrás que en julio comenzó el cronograma de inicio de obra y las empresas habían avanzado en el estudio de suelo, permisos de superficiarios y el proyecto ejecutivo de ingeniería de detalle para determinar la traza por donde irán las nuevas torres.

El impacto en Neuquén

La segunda línea Alipiba tiene un importante impacto para la provincia de Neuquén porque Villa La Angostura, la localidad ubicada en el extremo sur de la provincia, quedará integrada al sistema de transporte nacional y reducirá de 17 a 7 los camiones cisterna necesarios para abastecer su central, según se informó desde la Secretaría de Energía de la Nación, que puso de relieve que la menor generación de electricidad a base de gasoil se traduce en un ahorro total estimado en 152 millones de dólares, donde se cuentan 23 millones que corresponden a la reducción al 50% del costo de reserva fría y la reducción en el uso del combustible.

Para la conexión de Villa La Angostura, se prevé la construcción de una línea de alta tensión de 132 kV de Dina Huapi hacia el cruce, que se extiende por 7 kilómetros.

Objeciones a la traza por la Ruta 23, en la estepa

Aunque no se conocen detalles de la traza que tendrá Alipiba II, se sabe que en el primer trayecto, que inicia en Alicurá se seguirá con torres paralelas la actual línea de Alipiba I, pero desde Dina Huapi hacia Pilcaniyeu se delineará un nuevo esquema a la vera de la Ruta Nacional 23 y este punto genera inquietud y objeciones.

Roberto Ojeda, un ingeniero agrónomo de Bariloche que se dedica a la realización de estudios ambientales de diversas obras, analizó un borrador de la nueva traza y su inquietud por posibles efectos ambientales, paisajósticos y de urbanización de la instalación de Alipiba II junto a la Ruta 23, fue tomada por algunos legisladores que analizan algún tipo de presentación formal.

Simulación de la traza de Alipiba II en el cruce de la Ruta 23, antes de llegar a Dina Huapi. Imagen Ing. Roberto Ojeda

Ojeda considera que la incertidumbre por la continuidad de la obra de Alipiba II es “una oportunidad para revisar y mejorar el proyecto” en lo que refiere al segundo tramo de la traza, desde Dina Huapi hasta Pilcaniyeu. A su entender, la instalación de torres a la vera de la ruta afectará varios aspectos de la zona de transición entre la cordillera y la estepa, y también “frenará el desarrollo urbanístico de Bariloche y Dina Huapi”.

“Con el diseño actual, las torres de Alipiba II cruzarán la ruta y la vía del ferrocarril en varios trayectos, atravesará la zona del cerro Villegas y afectará ambientalmente el cruce entre el río Ñirihuau y el arroyo Bernal por donde pasará también”, señaló a Diario RÍO NEGRO, quien exhibió simulaciones de imágenes con el tendido nuevo.

Para Ojeda “se debería seguir en paralelo la traza de Alipiba I que fue diseñada en la década del ’80, que atraviesa la zona de la estepa por los campos, no junto a la ruta. La diferencia serán unos 15 kilómetros más de obra”, afirmó y remarcó que se podría “replantear el proyecto de ingeniería con proyección a unos 30 años y pensar en futuras ampliaciones en las mismas torres que se instalen”.

El ingeniero también apuntó que se proyecta una nueva estación transformadora ubicada cerca del complejo de la CNEA en el camino a Pilcaniyeu y advirtió que “no es necesaria porque ya existe una estación” en el predio del organismo nacional, unos metros más adentro de donde quieren hacer la nueva y puntualizó en falta de intervención de organismos rionegrinos en el estudio.