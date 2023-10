Alipiba II: comienzan las tareas en la cordillera y compran torres chinas con yuanes

Con la firma de los contratos a las empresas que obtuvieron distintos bloques de la licitación para la construcción de la segunda línea eléctrica de 132 kV para Bariloche y el interconectado con Villa La Angostura, Alipiba II, comenzaron las tareas iniciales con movimiento de suelo, compras de equipamiento y definición de la traza que tendrá una extensión de 130 kilómetros.

Días atrás el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) difundió el alcance de las obras como un paso administrativo formal para otorgar el “certificado de conveniencia y necesidad pública”, pero la decisión política para avanzar en la inversión por 75 millones de dólares está tomada, con las primeras acciones en terreno para dar inicio a las tareas que demandarán 3 años hasta contar con el respaldo eléctrico necesario para la cordillera.

La obra consta de tres partes fundamentales que fueron licitadas por bloques. Por un lado, la instalación de la línea de alta tensión de 132 kV entre Alicurá y Dina Huapi, que tiene una longitud de 108 kilómetros; otro tramo desde ese punto a Pilcaniyeu (por una traza nueva paralela a la Ruta 23), estará a cargo de la empresa Tel 3, que pertenece al grupo Pecom de Pérez Companc.

El bloque de la construcción de la Estación Transformadora (ET) Dina Huapi, la conexión con la ET La Paloma en Bariloche, la ET Alicurá y la línea que interconectará el sistema a Villa La Angostura, estará a cargo de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por dos firmas regionales: IPE (perteneciente al grupo Neuss, dueños de Edersa) y Edevesa.

En tanto, la adquisición de equipamiento se realiza a través de Transcomahue con distintas firmas.

Andrea Confini, secretaria de Energía de Río Negro, precisó a Diario RÍO NEGRO, que “en julio comenzó el cronograma de inicio de obra. Las empresas están avanzando con los estudios de suelo, los permisos de los superficiarios y el proyecto ejecutivo de ingeniería de detalle que se necesita determinar para tener la traza exacta por donde irán las torres”.

Las torres que se instalarán para la nueva línea de alta tensión que llegará a Bariloche provendrán de China. Foto: Chino Leiva

La funcionaria explicó que se logró superar un problema inicial para la compra de las torres de alta tensión debido a las restricciones con los dólares y finalmente se acordó su pago en Yuanes (moneda china), a raíz del reciente acuerdo de Nación para la ampliación del uso del swap en 6.500 millones de dólares. El proveedor de las torres es de China.

Confini indicó que está previsto el inicio de la instalación de las torres en enero, mientras que ya se define el terreno donde se instalará la ET de Dina Huapi y se instaló un obrador y se comenzó a acopiar materiales en Pilcaniyeu.

“Estamos de acuerdo al cronograma de obra, los problemas que surgieron con las torres se pudieron resolver y tenemos garantizado el financiamiento de Nación con el fideicomiso que se creó para este fin”, destacó Confini.

Puntualizó que la segunda línea entre Alicurá y Dina Huapi tendrá una traza paralela a la actual, mientras que el trayecto entre Dina Huapi y Pilcaniyeu será una nueva traza junto a la Ruta Nacional 23.

Proyectan un refuerzo para Jacobacci

Río Negro espera con ansias el avance y cumplimiento de plazos de la línea de alta tensión Alipiba II, para poder continuar con un nuevo proyecto de llevar un refuerzo de electricidad a Ingeniero Jacobacci para potenciar la producción y la minería de la región.

“Dependemos de esta obra para hacer un nuevo brazo de 132 kV para llegar a Jacobacci con una línea y mejorar la prestación en la zona”, dijo la secretaria de Energía de Río Negro, Andrea Confini, quien puntualizó que esa nueva traza será paralela a la Ruta 23 desde Pilcaniteu hacia Jacobacci.

La idea es avanzar con el proyecto ejecutivo mientras que se ejecuta con fondos de Nación Alipiba II y luego analizar las posibilidades de inversión del proyecto provincial.