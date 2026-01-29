Alivio al convencional: Nación dispuso un recorte clave a las retenciones del petróleo

Lo que fue un anuncio en el tradicional acto del Día Nacional del Petróleo, en diciembre pasado, hoy comenzó a plasmarse en una realidad que es una bocanada de aire para las empresas del convencional. El gobierno publicó hoy el Decreto 59/2026 por medio del cual dispone modificaciones en la alícuota de las retenciones a la exportación de petróleo únicamente de campos maduros, que si bien aún deberá reglamentarse, promete mejorar el precio que reciben las firmas por su producción.

La norma, que lleva la firma del presidente Javier Milei, marca en sus considerandos que se aplicaría a las tres provincias que de momento sellaron el acuerdo que Nación había fijado como requisito, siendo éstas Santa Cruz, Chubut y Neuquén, pero podría extenderse a todas.

En detalle, lo que Nación fijó como requisito fue una suerte de acuerdo tripartido, en el que «todos ponen algo». Para que se avance en el recorte de las retenciones, las provincias debían avalar achicar tasas e impuestos locales, y las empresas nucleadas en la CEPH (Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos) debían acordar condiciones de sostenimiento del empleo y en especial de reinversión de los descuentos recibidos.

El decreto genera un esquema en donde, mientras el petróleo tenga un bajo valor internacional (menor a 65 dólares el barril), las retenciones a la exportación del convencional de las provincias abarcadas tendrán una tasa del 0%, que actualmente es del 8%.

En el sendero de precios intermedios, entre 65,1 y 80 dólares el barril, la alícuota será variable, en un sendero. Por ejemplo, si la cotización internacional es de 70 dólares la fórmula marca que la alícuota será del 0,33%, se eleva al 0,66% a los 75 dólares y a 0,93% a los 79 dólares el barril.

Mientras que si el precio es superior a 80 dólares el barril se aplicará el arancel del 8% que, en este tercer escenario de precios internacionales altos, lo que hará será sostener el mismo arancel que regía hasta ahora.

El impacto en el precio interno y los contratos

Actualmente, el convencional no es el gran foco de las exportaciones de petróleo de la Argentina, que están concentradas en el shale oil de Vaca Muerta. Pero el recorte de las retenciones a las exportaciones tiene su mayor peso en su traslado al precio interno del petróleo que en este caso sí venden las firmas del convencional a las refinerías locales.

Lo que sucede en la práctica es que el 8% de retenciones a las exportaciones se traslada al precio doméstico, considerando ésto como el valor de paridad de exportación.

Por ejemplo, si el petróleo internacional está a 65 dólares (el Brent de referencia para el país) las refinerías descuentan el 8% de retenciones y casi un dólar más por calidad y logística -que se contabiliza en las exportaciones- reconociendo así un valor de 59 dólares el barril interno, que es justamente lo que se está pagando en estos días.

Al quitar las retenciones, por un lado, la cuenta de la paridad de exportación mejora el 8% mencionado, y en el caso del ejemplo son 5 dólares. Pero además, son muchas las empresas que tienen sus contratos de venta de petróleo a las refinerías fijados precisamente en el precio de paridad de exportación.

Cómo se calculará el precio internacional de base

El decreto 59/2026 contempla que, para el cálculo de la alícuota de retenciones, se utilizará el precio internacional pero bajo un criterio fijo: Precio Internacional (PI): el último día hábil de cada mes la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, a través del organismo que corresponda, publicará la cotización del precio del barril “ICE Brent primera línea”, considerando para ello el promedio de las últimas 5 cotizaciones publicadas por el “Platts Crude Marketwire” bajo el encabezado “Futures Settlements”.

Esta forma de cálculo hace que por ejemplo, si bien hoy la cotización del Brent está al alza y tras meses se ubica hoy en los 69,29 dólares, la cuenta deberá realizarse con el precio promedio del 27 al 31 de diciembre, que fue de 60,85 dólares, es decir un 13,8% menor. Esta forma de contemplar el valor internacional es la misma que hoy se estaba aplicando.