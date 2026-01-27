Welspun, la empresa que le ganó a Techint: cómo pasó de la industria textil al negocio energético global

La firma india Welspun será la proveedora de los caños para el gasoducto del GNL.

Welspun Group, uno de los conglomerados industriales más importantes de la India, dio un paso decisivo en la industria energética argentina al imponerse en una licitación clave para el desarrollo de infraestructura vinculada a Vaca Muerta. La compañía ganó el contrato para suministrar cerca de 500 kilómetros de cañerías destinadas a un gasoducto que llevará producción desde la cuenca neuquina hasta la provincia de Río Negro, tras presentar una oferta de US$200 millones.

La llegada de Welspun al país no es un movimiento aislado. Con una facturación anual cercana a los US$5.000 millones y una plantilla de alrededor de 35.000 empleados, el grupo cuenta con una extensa trayectoria internacional en el sector energético y se posiciona como un nuevo actor de peso en el mercado local.

El control estratégico de la compañía está en manos del Grupo Welspun, liderado por Balkrishan (B.K.) Goenka, su presidente ejecutivo y fundador. Goenka, un empresario indio con un patrimonio estimado en US$2.700 millones, concentra el liderazgo del holding, mientras que la estructura accionaria de Welspun Corp se reparte entre promotores (74,8%), inversores institucionales (14,2%), inversores extranjeros (4,9%) y accionistas minoristas (6,2%). Entre sus principales respaldos financieros figuran fondos como HDFC Mutual Fund e ICICI Prudential Mutual Fund.

Balkrishan Goenka, fundador de la compañía. Foto gentileza.

La historia del grupo está estrechamente ligada a la trayectoria personal de Goenka. A los 19 años fundó su primera empresa como proveedor textil de artículos para el hogar.

Tras más de una década en ese negocio, tomó una decisión que cambiaría el rumbo del holding: diversificar su producción hacia la fabricación de tuberías para la industria de oil & gas. Ese giro estratégico se concretó en 1998 con la puesta en marcha de su primera planta de caños, marcando el ingreso formal de Welspun a la industria petrolera.

La apuesta por la innovación y la especialización permitió una rápida expansión internacional. Welspun se consolidó como proveedor global de proyectos energéticos en mercados clave como Estados Unidos, Canadá y Arabia Saudita, y desarrolló una red de plantas industriales en la India, Estados Unidos y Medio Oriente. En su país de origen, el grupo cuenta con cuatro grandes instalaciones, entre ellas la planta de Anjar, reconocida como una de las mayores del mundo en su segmento.

Con el crecimiento del negocio, la compañía avanzó en una mayor diversificación y creó Welspun Enterprise, la unidad dedicada al desarrollo de infraestructura y proyectos energéticos. Esta rama abarca desde la construcción de rutas y obras de ingeniería hasta el diseño de plantas y la exploración de hidrocarburos, tanto offshore como onshore.

Techint y Welspun, con oficinas a 10 minutos de distancia

Techint y Welspun pujaron enfrentadas por el contrato de provisión de los ductos de Southern Energy peron pese a lo distante que parecen, las firmas cuentan con un antecedente muy cercano: oficinas a menos de 10 minutos de distancia en el corazón comercial de India.

En el mundo de la energía suele decirse que las casualidades no existen, después de todo no hay nada de improvisado en los multimillonarios movimientos de empresas como las dos mencionadas. Y entre esos movimientos está la sede que Techint tiene en Thane, en Mumbai, India.

El megamercado de la demanda de caños y tubos atrajo a la compañía de Paolo Rocca, como a muchas más y los llevó a estar a solo 10 minutos de las oficinas de su ahora competidora, la local india Welspun que también está en Thane.

Si bien se trató de un centro de ingeniería y tecnología, los últimos reportes dan cuenta que la sede de Techint en el país asiático se encuentra actualmente en proceso de disolución, aunque permanece abierta con representantes de ventas.

Repercusiones en la industria

Un tenso debate por la provisión de los tubos para el gasoducto que conectará Vaca Muerta con Punta Colorada se abrió por parte de Grupo Techint, quien perdió la licitación. Según fuentes cercanas al conglomerado, evalúan iniciar una investigación por supuesto dumping contra Welspun.

Techint sostiene que la empresa india Welspun no es más barata por ser más eficiente, sino porque recibe subsidios del Estado indio y utiliza acero chino a precio vil. Esto genera una «cancha inclinada» donde la industria argentina, que paga impuestos y costos reales sin esa ayuda estatal, no puede competir en igualdad de condiciones.

El conflicto estalla luego de que el consorcio Southern Energy (integrado por YPF, PAE, Pampa Energía y Golar) adjudicó la obra a la empresa asiática por presentar una oferta un 40% más barata que la local. Sin embargo, desde Techint sostienen que esa diferencia es «falsa» y producto de una competencia desleal basada en subsidios estatales y uso de acero chino a precio vil.

La estrategia de Techint se apoya en un antecedente de peso: en 2018, la gestión de Donald Trump sancionó a Welspun tras determinar que incurría en un dumping del 50% y recibía subsidios del 541% para introducir sus tubos en el mercado norteamericano. «Con ingresos fiscales que cede el Estado nacional (vía RIGI), se financia el trabajo en la India y China», citó Clarín a una fuente del grupo.

Por su parte, las petroleras defienden la adjudicación. Aseguran que Welspun cumplió todos los requisitos técnicos. Según se conoció, Techint presentó una primera oferta con un sobrecosto del 45% (US$ 290 millones). Luego bajó a US$ 280 millones (40% de brecha) y con el proceso cerrado, ofreció «igualar» la oferta india, propuesta que fue rechazada por extemporánea.

El debate no ha terminado, resta esperar que se defina la segunda parte de la obra: la construcción del gasoducto. Allí, Techint vuelve a competir (asociada con SACDE) en una licitación que se adjudicará antes del 31 de marzo.