Pluspetrol y Tecpetrol compartieron sus planes de desarrollo en Vaca Muerta

Vaca Muerta atraviesa una etapa de fuerte expansión y las principales compañías productoras preparan nuevos desembolsos para incrementar su capacidad. En el segundo encuentro con CEOs de la AOG Patagonia 2026, el CEO de Tecpetrol, Ricardo Markous, y el Country Manager de Pluspetrol, Julián Escuder, detallaron los proyectos que marcarán el crecimiento de ambas empresas durante los próximos años.

El encuentro fue parte de la segunda ronda del Encuentro con los CEOs, realizado en el Salón Tromen y moderado por Ernesto López Anadón, presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG).

Según indicaron en la charla, Pluspetrol prevé que el próximo año será un punto de inflexión: la compañía prevé invertir cerca de US$2.000 millones en Vaca Muerta durante 2027. Por su parte, Tecpetrol proyecta llevar su producción argentina hasta cerca de 130.000 barriles diarios en la próxima década.

Pluspetrol se centra en el shale

Escuder explicó que Pluspetrol nació hace casi cinco décadas con una fuerte presencia en el negocio convencional y que desde Neuquén inició luego un proceso de expansión regional.

La venta de activos convencionales de la compañía en Vaca Muerta permitió el ingreso de nuevos operadores y, al mismo tiempo, redefinió el perfil de Pluspetrol.

“Hoy en día estamos a un paso de quedar como una compañía de puro shale en el país”, señaló.

El nuevo portafolio quedó concentrado en tres activos principales: La Calera, Bajo del Choique-La Invernada y una participación del 20% en Escalonada.

“Todo nuestro plan de inversión está basado en el desarrollo de esos tres activos”, afirmó Escuder.

Bajo del Choique-La Invernada, el gran motor de crecimiento

Uno de los principales focos de inversión estará puesto en Bajo del Choique-La Invernada, un área que Pluspetrol incorporó con una producción de apenas 5.600 barriles diarios y que en menos de dos años llevó por encima de los 50.000 barriles.

Escuder definió al bloque como “un activo excepcional”, no sólo por su productividad sino también por su extensión. “De los 10 mejores pozos de Vaca Muerta, seis pertenecen a Bajo del Choique-La Invernada”, destacó.

El desarrollo fue incluido en el RIGI con una inversión aprobada de US$12.400 millones, que contempla además cuatro plantas destinadas al tratamiento y procesamiento de hidrocarburos.

La compañía prevé sumar en los próximos 30 meses unos 85.000 barriles diarios de capacidad de producción a los volúmenes actuales. De concretarse el plan, alcanzaría una capacidad cercana a los 110.000-115.000 barriles diarios en el bloque.

Sin embargo, Escuder advirtió que el desempeño de los pozos está superando las expectativas iniciales, por lo que el desarrollo podría ser todavía más rápido y de mayor escala que el contemplado originalmente en el proyecto presentado ante el RIGI.

La Calera también aumenta su capacidad

El segundo gran activo de Pluspetrol es La Calera, con una orientación más marcada hacia el gas húmedo y los líquidos. La compañía proyecta ampliar su planta hasta alcanzar una capacidad de 50.000 barriles diarios de líquidos y 17 millones de metros cúbicos de gas, un nivel que estaría disponible para enero de 2028.

El crecimiento de ambos bloques también demandará más equipos de perforación. “Estamos subiendo un equipo más de perforación, es decir, el año que viene nos va a encontrar con tres equipos perforando en Bajo del Choique-La Invernada y dos en La Calera”, explicó el empresario.

A ese despliegue se sumará el acompañamiento del plan de trabajo en Escalonada. “Claramente va a ser un año de muchísima inversión todavía”, sostuvo.

Pluspetrol prepara un récord histórico de inversión

Escuder anticipó que 2027 “va a ser un año bisagra” para la Pluspetrol, ya que entre los tres activos principales se desembolsarán casi US$2.000 millones, una cifra que marcará un récord absoluto para la empresa.

El crecimiento también se verá reflejado en la producción. “El año que viene, en Vaca Muerta vamos a estar produciendo 100.000 barriles”, adelantó.

Tecpetrol: dos módulos para Los Toldos II Este

En el caso de Tecpetrol, Markous puso el foco en el desarrollo de Los Toldos II Este, cuyo proyecto fue recientemente aprobado dentro del RIGI y contempla una inversión de US$6.400 millones.

La estrategia de la compañía, explicó, consiste en desarrollar módulos operativos de bajo costo que permitan incrementar progresivamente la producción.

“Estamos desarrollando dos módulos: uno de 35.000 barriles que va a empezar la producción a principios de marzo; y el segundo módulo va a estar a mediados de año y vamos a llegar a 70.000 barriles”, detalló.

Esos nuevos volúmenes se sumarán a los aproximadamente 20.000 barriles diarios que actualmente produce el bloque, lo que permitirá acercarse a los 100.000 barriles diarios.

Los avances en las demás áreas de Tecpetrol

Markous explicó que la compañía también encontró una forma de incrementar la producción de petróleo en Fortín de Piedra, uno de sus principales desarrollos de gas.

La estrategia permitió obtener una producción promedio cercana a los 10.000 barriles diarios. Actualmente, la empresa analiza una inversión para duplicar ese volumen.

A su vez, Tecpetrol trabaja sobre Puesto Parada, donde actualmente produce unos 6.000 barriles diarios y estudia más que duplicar la capacidad.

La compañía también observa oportunidades en Los Toldos I Norte, donde ya identificó pozos de buen desempeño, mientras avanza en la finalización de la transacción vinculada con Los Toldos I Sur.

La suma de estos proyectos permite a Markous proyectar un crecimiento significativo para la próxima década. “Si yo tengo que hacer una predicción para la próxima década, deberíamos estar cerca de los 130.000 barriles en la Argentina”, afirmó.