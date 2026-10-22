Muguerza pide cautela antes del salto de escala de Vaca Muerta: «Tenemos que ser responsables»

Natalia Muguerza, gerente comercial del Depósito Fiscal y Aduanero de Neuquén, titular del Estudio Muguerza y presidenta de la Asociación de Industriales de Neuquén (ADINEU), que conversó con Diario RÍO NEGRO durante la AOG Patagonia 2026.

Durante la charla, destacó que tanto desde el depósito fiscal como desde su actividad profesional vienen acompañando el crecimiento de las empresas de la región y señaló que la provincia comienza a consolidarse como una alternativa logística para el desarrollo de Vaca Muerta.

«Estuvimos en la presentación de Marín es impresionante cómo será la curva de despegue del 2026 al 2031, señaló, en referencia a la exposición del presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, durante el primer día del encuentro más importante de la industria hidrocarbrífera del país.

En ese escenario, afirmó que la actividad ya comenzó a prepararse para una demanda mayor. «Esta actividad entendió que la provincia, el Pacífico y el aeropuerto de Neuquén son una solución», sostuvo.

Foto: Emiliano Ortíz.

Más comercio exterior y una nueva alternativa hacia el Pacífico

El crecimiento de la actividad también se refleja en el trabajo del Depósito Fiscal y Aduanero de Neuquén. Muguerza explicó que el nivel de actividad aumentó de manera significativa y que la empresa ya está ampliando su infraestructura para anticiparse a la demanda que generará el desarrollo de Vaca Muerta.

«Hoy el mundo global está cambiando, crisis como lo que ocurre en el Estrecho de Ormuz afectó sobre todo en los fletes marítimos, y esta alternativa de las rutas del Pacífico son muy buenas», señaló.

En ese contexto, la conexión de Neuquén con los pasos hacia Chile y los puertos del Pacífico adquiere un valor creciente para las empresas que necesitan importar equipamiento e insumos para la actividad hidrocarburífera.

La estrategia, explicó, no responde solamente al crecimiento de Vaca Muerta, sino también a un escenario internacional que está modificando las alternativas y costos del comercio exterior.

El Depósito Fiscal suma 1.000 metros de infraestructura

Frente al crecimiento de la actividad, el Depósito Fiscal y Aduanero del Neuquén está ampliando su capacidad. Muguerza reveló que la empresa está incorporando 1.000 metros adicionales de naves industriales, al mismo tiempo que suma tecnología y refuerza sus sistemas de seguridad.

«También estamos todo el tiempo sumando en la parte de tecnología, sistemas, seguridad, cámaras, etc., previendo lo que se está viniendo», explicó.

El objetivo es contar con capacidad suficiente para acompañar el incremento de operaciones que podría generar la expansión de Vaca Muerta durante los próximos años. Actualmente, el movimiento del depósito está compuesto en un 60% por exportaciones y un 40% por importaciones.

En el caso de las importaciones, Muguerza señaló que la mayor parte está vinculada con la actividad hidrocarburífera. «En importación venimos haciendo el desarrollo hace muchos años, y por eso venimos en crecimiento», explicó.

Récord de importaciones por las dificultades climaticas

Frente al despegue que está teniendo la actividad hidrocarburífera, la gerente reveló que el Depósito Fiscal y Aduanero del Neuquén está agregando 1.000 metros adicionales de naves industriales. “También estamos todo el tiempo sumando en la parte de tecnología, sistemas, seguridad, cámaras, etc. previendo lo que se está viniendo”

Las condiciones climáticas del último mes impactaron en las importaciones, disparando en frontera más de 1.500 camiones a partir del cierre del Paso Internacional Cristo Redentor. “Tuvimos récord de importaciones en agosto pero fue por ese motivo”, aclaró Muguerza.

La situación mostró, a su vez, la importancia que pueden adquirir otras alternativas logísticas para la región, particularmente frente a escenarios en los que los pasos fronterizos o las rutas tradicionales enfrentan restricciones.

El desembarco de empresas de otras provincias

Desde su rol al frente de ADINEU, Muguerza también se refirió a uno de los desafíos que genera el crecimiento de Vaca Muerta: la llegada masiva de empresas de otras partes del país.

La cuestión, explicó, es analizada por las cámaras que integran la Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (FECENE).

«Es un tema delicado», reconoció. Ante ese escenario, las cámaras buscan que las empresas que llegan a Neuquén conozcan primero el entramado empresarial existente en la provincia.

«Venimos comunicando que la mejor forma de desembarcar es a través de una cámara, que se interioricen, que se acerquen y que pregunten», explicó.

La preocupación está vinculada con que el crecimiento de la demanda todavía no se trasladó de manera uniforme a toda la cadena de proveedores neuquina.

Cautela antes del salto productivo de Vaca Muerta

Muguerza ubicó el verdadero salto de actividad en los próximos meses, particularmente a partir de la puesta en funcionamiento del VMOS (Vaca Muerta Oil Sur), prevista para febrero o marzo.

«Esa curva que mencionó Marín va a ser en escala y será cuando se conecte el VMOS en febrero-marzo», sostuvo. La ejecutiva señaló que, si bien Vaca Muerta ya registra récords de producción, todavía falta para que se alcance dicha escala.

«Mientras tanto, si bien tenemos récord de producción, esa curva todavía no comenzó a despegar, pero cuando lo haga será el despegue de Vaca Muerta de dos o tres veces más de lo que se está hablando«, advirtió. Sin embargo, pidió cautela a las empresas que están llegando a la provincia en busca de oportunidades.

«Hay que ser cuidadosos porque a veces se trae gente a trabajar y ese subcontrato se pierde y se quedan sin trabajo. Nuestro gobernador también pide cautela en ese sentido», planteó. Y sintetizó: «Tenemos que ser responsables y comunicar eso, que la curva está comenzando recién«.

«El crecimiento lo estamos teniendo es en todas las escalas»

Más allá de la actividad hidrocarburífera, Muguerza destacó el trabajo que se viene realizando desde ADINEU para fortalecer la industria neuquina y preparar a las pymes para competir en un mercado de mayor escala.

«También es importante el desarrollo de la industria en escala, que es el trabajo que venimos haciendo desde ADINEU para que las pymes neuquinas y la industria pongan tecnología, maquinaria de punta y puedan competir con todo el país», afirmó.

El objetivo, explicó, es que las empresas locales puedan aprovechar el crecimiento de Vaca Muerta, pero también desarrollar capacidades que les permitan participar de otras cadenas productivas.

«Entonces ese crecimiento lo estamos teniendo en todas las escalas, no solo en hidrocarburos sino en todas las industrias», concluyó.