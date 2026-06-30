La demanda de minerales críticos abre un nuevo ciclo de inversiones para la minería global: Argentina busca posicionarse

La demanda de minerales críticos, la digitalización y la transición energética impulsan una nueva etapa para la minería, con Argentina ganando relevancia en el escenario global. Foto gentileza.

Argentina gana protagonismo en el nuevo escenario de la minería global impulsado por la creciente demanda de minerales críticos. Según el informe Mine 2026 de PwC, el país fortalece su posicionamiento gracias a la combinación de recursos naturales, mejoras en los marcos regulatorios y un creciente interés de los inversores, en un contexto en el que el cobre y el litio aparecen entre los principales motores del próximo ciclo de inversiones del sector.

El escenario responde a una transformación más amplia de la industria minera a nivel mundial. El informe, que analiza la evolución de las 40 principales compañías del sector, muestra que durante 2025 registraron ingresos por US$ 909.000 millones, un 3,3% más que el año anterior, mientras que el beneficio neto alcanzó los US$ 120.000 millones.

La mejora estuvo impulsada principalmente por los mayores precios de los metales preciosos y de minerales vinculados a la transición energética, como el cobre, además de una mayor disciplina en la gestión de costos y un mejor desempeño operativo.

El informe también señala que el crecimiento de la demanda de minerales críticos está modificando las estrategias de las principales compañías mineras. En un escenario atravesado por la transición energética, la electrificación del transporte y el desarrollo de nuevas tecnologías, las empresas concentran sus inversiones en activos vinculados al cobre, el litio y el níquel, considerados insumos clave para la fabricación de baterías, redes eléctricas y centros de datos.

En paralelo, PwC observa una mayor disciplina en la asignación de capital y una estrategia más selectiva en las operaciones de compra y venta de activos. Aunque la actividad de fusiones y adquisiciones se mantiene por debajo de los niveles registrados en ciclos anteriores, las transacciones apuntan cada vez más a proyectos de largo plazo con potencial para abastecer la demanda futura de minerales críticos.

El cobre, el litio y el níquel concentran buena parte del interés de los inversores, en línea con la creciente demanda derivada de la electrificación, las energías renovables y la digitalización de la economía.



«La industria minera está entrando en una nueva etapa donde la inteligencia artificial deja de ser una herramienta complementaria para convertirse en un habilitador central del crecimiento. La combinación entre digitalización, eficiencia operativa y demanda de minerales críticos está redefiniendo las decisiones de inversión a nivel global», señaló Leonardo Viglione, socio de PwC Argentina y líder de la industria minera.

La inteligencia artificial acelera la transformación del sector



Uno de los principales hallazgos del informe es el creciente protagonismo de la inteligencia artificial (IA) como motor de transformación de la minería. El 87% de las compañías del sector considera que tendrá un impacto positivo sobre la eficiencia operativa durante los próximos tres años.

La incorporación de estas herramientas ya comienza a reflejarse en distintas etapas de la cadena de valor. Desde la exploración geológica hasta la operación de las minas, las empresas utilizan inteligencia artificial para optimizar procesos, anticipar fallas en equipos, mejorar la planificación de la producción y fortalecer los estándares de seguridad. El objetivo es aumentar la productividad en un contexto en el que los proyectos presentan mayores exigencias técnicas, ambientales y financieras.



Actualmente, las empresas líderes ya utilizan modelos de mantenimiento predictivo, sistemas de visión por computadora para el control de calidad y algoritmos de optimización de flotas y perforaciones, lo que permite reducir tiempos de inactividad, mejorar la productividad y disminuir emisiones.



El estudio también destaca que la IA generativa y el aprendizaje automático están modificando la exploración geológica al integrar imágenes satelitales, información sísmica y variables climáticas para identificar depósitos minerales con mayor precisión y menor riesgo exploratorio. A ello se suma el uso de sensores inteligentes y redes neuronales para monitorear en tiempo real condiciones operativas críticas y reforzar la seguridad de los trabajadores.



Sin embargo, PwC advierte que la minería todavía presenta un rezago frente a otras industrias en materia de adopción tecnológica. Según un relevamiento realizado sobre más de 1.200 empresas a nivel global, el sector obtuvo la puntuación más baja en preparación para incorporar inteligencia artificial, principalmente por menores niveles de inversión en innovación y debilidades en datos y gobernanza.

Una oportunidad para Argentina

El informe sostiene que la disponibilidad de recursos naturales ya no alcanza por sí sola para garantizar competitividad. La capacidad de atraer inversiones dependerá cada vez más de la estabilidad regulatoria, el acceso al financiamiento, la infraestructura de procesamiento y la incorporación de nuevas tecnologías.



En ese marco, PwC considera que los gobiernos tienen un papel central en el diseño de políticas e incentivos que reduzcan el riesgo de las inversiones y aceleren el desarrollo de proyectos vinculados a minerales críticos. También advierte sobre la necesidad de movilizar mayores volúmenes de capital para cerrar la brecha de financiamiento que enfrenta la minería frente a las demandas de la transición energética.

Para Argentina, el contexto representa una oportunidad para consolidar su participación en el mercado global de minerales críticos.

Para PwC, la región cuenta con una ventaja competitiva por la disponibilidad de recursos estratégicos, aunque advierte que transformar ese potencial en inversiones requerirá marcos regulatorios estables, infraestructura adecuada y acceso al financiamiento. En ese escenario, Argentina aparece como uno de los países mejor posicionados para captar nuevos proyectos vinculados al cobre y al litio.



«En América Latina, y particularmente en Argentina, estamos viendo un posicionamiento cada vez más relevante en minerales críticos como el cobre y el litio. La combinación de recursos, mejoras en los marcos regulatorios y el interés creciente de los inversores está consolidando a la región como un actor clave en el próximo ciclo de crecimiento de la industria minera», afirmó Viglione.



Por su parte, Juan Manuel Gallego Tinto, socio de PwC Argentina y líder de Energy, Utilities & Mining, sostuvo que el desafío pasa ahora por transformar ese potencial en proyectos concretos.

El estudio concluye que el próximo ciclo de crecimiento de la minería no dependerá únicamente de la disponibilidad de recursos naturales. La capacidad para incorporar tecnología, desarrollar talento, garantizar reglas claras y movilizar inversiones será determinante para que los países productores puedan aprovechar la creciente demanda mundial de minerales críticos.



«El desafío del sector energético hoy ya no es solo responder a una mayor demanda, sino hacerlo de manera eficiente, sostenible y resiliente. En un contexto marcado por la transición energética, la volatilidad geopolítica y el avance tecnológico, la capacidad de transformar el potencial en proyectos viables y atraer inversiones será un factor decisivo para capturar valor en el largo plazo«, concluyó.