Por Vaca Muerta, las exportaciones de petróleo se duplicaron y llevaron a Puerto Rosales a un récord histórico

Las exportaciones de petróleo se duplicaron y ya superan los 35 millones de barriles despachados desde Puerto Rosales.

Era cuestión de tiempo para que el salto de la producción de petróleo de Vaca Muerta impactara de lleno en el nivel de exportaciones, y eso finalmente sucedió, apalancado por la disparada de precios que provocó el conflicto en Medio Oriente. Y es que entre enero y mayo las exportaciones de petróleo desde Puerto Rosales más que se duplicaron en términos interanuales y llevaron al complejo a su récord histórico con 9,4 millones de barriles despachados en mayo.

Los datos fueron dados a conocer por Eduardo Carranza, el gerente comercial e institucional de Otamerica, la operadora del complejo exportador que está en la zona de Bahía Blanca, durante las recientes 2° Jornadas de Midstream que organizó el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG).

El referente graficó el hito al recordar que cuando se diseñó la ampliación del complejo que se puso en marcha el año pasado, «el objetivo era llegar a un nivel de exportaciones de 50.000 metros cúbicos por día y en mayo se superó, se llegó a los 51.000 metros cúbicos diarios».

Para tener una dimensión de lo fuerte del incremento exportador de este año, vale marcar que en los primeros cinco meses de 2024 las exportaciones de Puerto Rosales sumaron 13,6 millones de barriles. Un año después, el 2025 se exportaron 16,5 millones de barriles en el mismo período.

Otamerica registra cómo mes a mes crecen los despachos de petróleo al exterior.

Pero en este año, el corte dejó nada menos que 35,8 millones de barriles despachados al exterior, marcando así un incremento del 115,73% en relación con el año previo.

Pero con otro dato más que destacado, pues en todo el 2024 se exportaron desde este complejo 30,1 millones de barriles, un valor que ya se superó en tan solo los primeros cinco meses de este año.

La clave del conflicto en Medio Oriente

El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán desató en el último día de febrero un conflicto bélico en Medio Oriente que desató la peor crisis energética de la historia, ya que el bloqueo del Estrecho de Ormuz paralizó a cerca del 20% del petróleo y el GNL del mundo, y disparó los precios que, en el caso del crudo, se duplicaron y llegaron hasta el pico de los 126 dólares por barril.

En este escenario, la producción de petróleo de Vaca Muerta encontró un terreno más que propicio para expandir sus exportaciones: no solo logró capturar un precio mucho más alto que los 60 dólares el barril con los que había comenzado el año, sino que además logró llegar a más mercados ávidos de conseguir un proveedor alternativo a los países de Medio Oriente, y que no se vea afectado por puntos de bloqueo logísticos.

Así fue que en mayo, las exportaciones del petróleo argentino duplicaron los países a los que venían llegando, y por primera vez desembarcaron en el corazón de Asia, con despachos a China y Tailandia.

Estos mercados son un gran incentivo para las empresas argentinas, dado que se trata de la región que no solo tiene la mayor demanda -afectada por demás por el bloqueo de Ormuz- sino que además se tata del área en la que se espera que la próxima década se de el mayor crecimiento de la demanda producto de su crecimiento económico.

Otamerica sigue creciendo

Rosa Negra es el nombre que Otamérica le dio al proyecto de ampliación del complejo portuario, que según detalló Carranza «está un 90% terminado».

La fase restante de los trabajos es la tercera posición de carga, que detalló que «está en plena construcción» y que se espera que esté terminada el 31 de diciembre próximo.

«Con esta tercera posición se van a poder cargar en paralelo dos buques Suezmax», destacó Carranza, y recordó que no solo se trata de barcos que pueden cargar un millón de barriles de petróleo, sino que hace apenas un año se registró el arribo del primero de este tipo al complejo portuario.