Argentina se incorpora a Pax Silica: la apuesta de EE.UU. por los minerales críticos y la energía

La iniciativa busca reunir a países considerados socios confiables para el abastecimiento de insumos estratégicos para las tecnologías avanzadas. Foto gentileza.

Argentina se incorporó a Pax Silica, una iniciativa impulsada por Estados Unidos orientada a fortalecer las cadenas de suministro vinculadas a minerales críticos, energía, infraestructura tecnológica y otros insumos considerados estratégicos para el desarrollo de la inteligencia artificial y las tecnologías avanzadas.

La alianza reúne a países considerados socios confiables para garantizar el abastecimiento de recursos clave para la economía digital. En el caso argentino, la participación está vinculada principalmente con la disponibilidad de minerales críticos, el potencial energético y los proyectos de infraestructura que impulsa el país.

El alcance de Pax Silica incluye, además del silicio utilizado en la fabricación de chips, minerales críticos, insumos energéticos, manufactura avanzada, centros de datos, infraestructura para inteligencia artificial, logística y cadenas de suministro.

El secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Pablo Quirno, anunció a traves de un comunicado en sus redes la incorporación de Argentina a la iniciativa y señaló que la participación permitirá al país integrarse a esfuerzos conjuntos para concretar inversiones, desarrollar infraestructura y generar incentivos en distintos niveles de la cadena global de la inteligencia artificial.

Desde el Gobierno también vincularon la adhesión con el acuerdo firmado en febrero entre Argentina y Estados Unidos para fortalecer el suministro y procesamiento de minerales críticos, al considerar ese entendimiento como un antecedente dentro de la misma estrategia.

La incorporación a Pax Silica no implica inversiones automáticas. No obstante, según la información oficial difundida, podría mejorar la posición de Argentina para competir por proyectos relacionados con infraestructura tecnológica, centros de datos, energía, minería y procesamiento de recursos críticos, además de facilitar el acceso a instrumentos de financiamiento vinculados con la iniciativa.

La estrategia también se relaciona con el denominado Súper RIGI, el régimen de incentivos impulsado por el Gobierno para atraer inversiones de gran escala en sectores como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología, hidrógeno, gas natural licuado e infraestructura tecnológica.

La creación de Pax Silica forma parte de la estrategia de Estados Unidos para fortalecer cadenas de suministro en sectores considerados estratégicos y reducir su dependencia de China. En ese contexto, el Gobierno nacional señaló que la participación de Argentina representa una oportunidad para convertir sus recursos naturales y energéticos en inversiones, exportaciones, empleo calificado y desarrollo de infraestructura.