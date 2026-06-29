Invierno seguro: 5 hábitos cotidianos que ayudan a prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, según Camuzzi

Pequeñas acciones cotidianas contribuyen a disfrutar del invierno de manera más segura y eficiente. Foto gentileza.

Con la llegada de las bajas temperaturas, los hogares permanecen más tiempo cerrados y aumenta el uso de estufas, calefactores y otros artefactos a gas. En este contexto, Camuzzi reitera la importancia de incorporar hábitos simples de prevención que ayudan a reducir riesgos y a utilizar el gas natural de manera segura durante todo el invierno.

El monóxido de carbono es un gas altamente tóxico que no tiene olor, color ni sabor. Debido a estas características, su presencia puede pasar inadvertida, por lo que la prevención y el uso responsable de los artefactos resultan fundamentales para proteger la salud de las personas.

«Muchas de las situaciones de riesgo pueden evitarse incorporando medidas simples en la vida cotidiana. La ventilación adecuada de los ambientes y el uso correcto de los artefactos son aspectos clave para disfrutar del invierno de manera segura», señalaron desde la compañía.

Cinco hábitos para un invierno más seguro

Desde Camuzzi recomiendan prestar atención a las siguientes medidas preventivas:

• Mantener siempre libres las rejillas de ventilación y no obstruirlas.

• Verificar periódicamente que la llama de los artefactos sea de color azul. Si presenta tonalidades amarillas o anaranjadas, puede indicar un funcionamiento inadecuado.

• No utilizar hornallas ni hornos para calefaccionar ambientes.

• Ventilar los ambientes diariamente, incluso durante los días más fríos.

• Revisar que los conductos de evacuación de gases se encuentren despejados y en buen estado.

Además de contribuir a la seguridad del hogar, el uso adecuado de los artefactos permite optimizar el consumo energético durante los meses de mayor demanda. Un equipo que funciona correctamente, cuenta con la ventilación necesaria y recibe los controles correspondientes no solo reduce riesgos, sino que también favorece un uso más eficiente de la energía.

Por el contrario, prácticas como obstruir rejillas de ventilación, calefaccionar ambientes con hornallas o descuidar el estado de los conductos pueden afectar tanto la seguridad como el rendimiento de los equipos.

Reconocer las señales de alerta

Si bien el monóxido de carbono no puede detectarse a través de los sentidos, existen síntomas que pueden indicar una posible intoxicación, entre ellos dolor de cabeza, mareos, náuseas, somnolencia o debilidad.

Ante la aparición de estos síntomas, especialmente cuando afectan a más de una persona en un mismo ambiente, se recomienda ventilar inmediatamente el lugar, salir al exterior y consultar con un profesional de la salud.

La prevención, la mejor herramienta

La seguridad en el hogar no depende únicamente del estado de los artefactos, sino también de los hábitos que se incorporan todos los días. Acciones simples como mantener la ventilación adecuada, controlar la llama de los equipos y utilizarlos correctamente pueden marcar una diferencia significativa.

Porque disfrutar de ambientes cálidos durante el invierno también implica hacerlo de manera segura. Y porque un invierno tranquilo comienza con pequeñas acciones de prevención que ayudan a cuidar a toda la familia.