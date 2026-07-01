Argentina y Estados Unidos entrenaron estrategias de seguridad para instalaciones nucleares

El encuentro estuvo enfocado en la prevención de amenazas, la gestión de riesgos y el intercambio de mejores prácticas globales. Foto gentileza.

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Oficina de Seguridad Nuclear Internacional (INS) de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear de Estados Unidos (NNSA), dependiente del Departamento de Energía, organizaron en Buenos Aires un Taller sobre Gestión Integrada de Seguridad Nuclear.

El encuentro se desarrolló en la sede central de Nucleoeléctrica Argentina S.A. y reunió a especialistas, técnicos y representantes de organismos y empresas del sector nuclear argentino.

El eje del taller estuvo puesto en la gestión integrada de la seguridad, un enfoque que busca unificar criterios de protección física, ciberseguridad y prevención de amenazas en instalaciones nucleares.

Este tipo de abordaje se ha vuelto cada vez más relevante a nivel internacional debido a la creciente complejidad de los riesgos asociados a infraestructuras críticas, donde la seguridad ya no depende únicamente de barreras físicas, sino también de sistemas digitales y de la coordinación entre múltiples actores.

Prevención de riesgos y simulaciones operativas

Durante las jornadas se trabajó sobre distintos escenarios de riesgo, incluyendo amenazas internas, fallas operativas y posibles incidentes de seguridad, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta.

Las actividades combinaron instancias teóricas con ejercicios prácticos que permitieron analizar la toma de decisiones bajo presión, identificar vulnerabilidades y evaluar protocolos de actuación ante emergencias.

También se abordó la articulación con fuerzas de seguridad, un componente clave en la protección de instalaciones nucleares y materiales sensibles.

El taller forma parte del esquema de cooperación bilateral entre Argentina y Estados Unidos en materia nuclear, que incluye programas de capacitación, asistencia técnica e intercambio de buenas prácticas.

Este tipo de iniciativas apunta a fortalecer la cultura de la seguridad nuclear, un concepto que abarca no solo la protección física de las instalaciones, sino también la formación del personal, la gestión del conocimiento y la prevención de incidentes.

Además, se enmarca en los esfuerzos globales por armonizar estándares de seguridad en el uso pacífico de la energía nuclear, en un contexto donde la ciberseguridad y la protección de infraestructuras críticas han adquirido un rol cada vez más central.