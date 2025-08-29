Aumento de combustibles: el Gobierno oficializó una nueva suba del impuesto a la nafta y gasoil 

El aumento de los impuestos a los combustibles impactará en el precio de la nafta y el gasoil. (Archivo: Cecilia Maletti)

El Gobierno nacional oficializó un nuevo incremento de los impuestos a los combustibles líquidos para el tercer trimestre de 2025. Está previsto que impacten en el precio final en los surtidores tanto para la nafta como para el gasoil, desde el 1 de septiembre.

El nuevo incremento se confirmó a través de la publicación del Decreto 617/2025 que se publicó en el Boletín Oficial. Lleva la firma del presidente Javier MIilei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Según se detalló en la norma oficial, la carga impositiva que se aplicará es correspondiente al primer y segundo trimestre del año 2024. Los aumentos imponibles se aplicarán entre 1 y el 30 de septiembre, inclusive.

De cuánto será el aumento de impuestos a los combustibles

Acorde al artículo 1 de la normativa, el impuesto sobre los combustibles líquidos aplicados a la nafta sin plomo y la nafta virgen será de $10,523. Mientras que para el caso del gasoil, el incremento será de $8,577, correspondientes al incremento por monto fijo actualizado, y se agregarán otros $4,644 por monto fijo actualizado del gravamen-tratamiento diferencial.

En lo que refiere a los impuestos al Dióxido de Carbono, se incrementarán en $0,645 para la nafta, mientras que para el gasoil será de $0,978.

Acorde a la normativa oficial, los impuestos a los combustibles deben ajustarse cada trimestre en línea al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, para evitar aumentos que las productoras de combustibles trasladan al precio final de los surtidores se postergaron, en detrimento de la recaudación del Estado.

Vale recordar que a través del decreto 770/2024 se aplazaron los aumentos correspondientes al segundo, tercer y cuarto trimestre del año pasado, junto con el del primer trimestre de 2025, que tomarán vigencia desde septiembre de 2025. Hacia adelante, comenzarán a sumarse los incrementos derivados de la actualización del segundo trimestre de 2025.