Ricardo Tapia, de La Mississippi: “Sin la música negra no concebiríamos el mundo tal como es”

“Sin la música negra no concebiríamos el mundo tal como es”, dirá Ricardo Tapia, líder de La Mississippi. También dirá que “muchos somos descendientes afroamericanos y no lo sabemos. Yo soy descendiente afroamericano y lo sé porque lo sé. Mi madre es uruguaya y sé de dónde viene todo”.



Ricardo Tapia tiene razón, sobre todo en este último: que sabe de dónde viene todo. Porque lo sabe. Y lo cuenta. Para eso armó Afroblues junto al guitarrista Jamil Jacobo, un proyecto que se sumerge en loprofundo de la música popular africana, el lugar de donde viene todo.



Afroblues se presenta este jueves, a las 21, en Mood Live (Ministro González 40, Neuquén). Las entradas están disponibes a través de protickets.com.ar y en boletería de la sala.

Afroblues: lo negro del mundo



Ricardo y Yamil se conocen desde hace unos cuantos años. Yamil, que es santafesino de Rafaela, tenía una banda que se llamaba Sopa Negra que alguna vez Ricardo produjo. Y desde entonces tuvieron la idea de hacer algo juntos. “Quedamos amigos”, cuenta Tapia en un diálogo con Diario RÍO NEGRO. “Él estuvo en Sudáfrica un tiempo, conoce la fabricación de instrumentos tradicionales y mí me gusta mucho también todo el origen de la música negra. Y quedamos en que algún día íbamos a hacer un proyecto que siguiera el recorrido de la música afroamericana, de dónde vino y hacia dónde fue”. Y eso es precisamente Afroblues.

“Nueva Orleans es como la Montevideo de Estados Unidos”. Ricardo Tapia



El espectáculo está hecho de música de Nueva Orleans, algunos temas de blues clásico, algunos temas de candombe, “que es nuestra forma de blues rioplatense”. Tiene también bastante blues africano, acaso lo más interesate del repertorio. “Hacemos cosas de Ali Farka Touré y algunas cosas de blues nuestro y de La Mississippi, pero que adapto a un modo acústico, totalmente de cuerdas o cuerdas percusivas”.

De África al mundo



¿De qué está hecha la música afro? De lo mismo que el resto de las músicas populares: de música pentatónica. “Todo el mundo está hecho de música pentatónica, todas las músicas populares desde el Himalaya hasta el Perú, de Japón, hasta el blues, todo es pentatónico, son todas hermanas las músicas populares”.



Eso está bueno, se entusiasma Tapia, “porque uno empieza a encontrar hermandades y similitudes en la música, empieza a entender también muchas cosas. La música básicamente lo que más hace es viajar, la música viaja, la música negra es una música que viajó, que llevó todo un formato de creatividad al mundo. Sin la música negra no concebiríamos el mundo como es ahora, ni siquiera la ropa, ni siquiera los colores, no concebiríamos nada de lo que es, si no tuviéramos una cultura africana o afroamericana o panafricana. Nuestro mundo sería totalmente diferente, sería blanco y con un formato musical que no puedo ni siquiera imaginarme”.



Las músicas que recorren el repertorio de Afroblues, describe Tapia, “son básicamente ritmo y transmisión oral, ¿viste? La música popular es ritmo y transmisión oral. Todos nuestros instrumentos percusivos, exceptuando el kultrun, que es el sur, son africanos, todos vienen de África. El europeo toca quieto, el africano toca con el cuerpo. Y eso se transmitió. Entonces el cuerpo está metido dentro del instrumento”.