Bahia Grande nombra a Federico Martín Badie como nuevo Gerente de Operaciones

Bahía Grande, empresa especializada en logística y operaciones marítimas para la industria energética con más de 35 años de trayectoria, anuncia el nombramiento de Federico Martín Badie como nuevo Gerente de Operaciones.

Federico es Licenciado en Administración de empresas por la Universidad Escuela Argentina de Negocios. Cuenta con posgrados de especialización en economía del petróleo y gas y una especialización en gestión de logística integrada por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA).

Federico es Licenciado en Administración de empresas por la Universidad Escuela Argentina de Negocios. Foto gentileza.

El ejecutivo cuenta con amplia experiencia en el sector Oil & Gas. Formó parte del equipo de Gestión Operativa de CGC y, anteriormente, ocupó roles de Control de Gestión Operativa en SINOPEC.

“Estoy muy contento de incorporarme a Bahía Grande y formar parte de un equipo con una gran trayectoria en logística y operaciones marítimas. Asumo este nuevo rol con entusiasmo y compromiso, y con el objetivo de contribuir al crecimiento sostenido de la compañía” afirmó Badie.

Con esta nueva incorporación Bahía Grande apuesta a fortalecer su gestión operativa con un perfil especializado en Oil & Gas impulsando así sus operaciones marítimas en todo el mundo.

La empresa argentina apunta a una proyección regional, especializada en logística y operaciones marítimas para la industria energética del Cono Sur (Argentina, Uruguay y Brasil), con más de 35 años de trayectoria en el sector, con base operativa en Buenos Aires y presencia activa en los principales corredores marítimos del país.

Cuentan con una flota moderna, versátil y de alto rendimiento, integrada por buques offshore con posicionamiento dinámico (DP2), remolcadores AHTS, buques tanque y embarcaciones especializadas, preparados para operar en condiciones exigentes y con tecnología de última generación.