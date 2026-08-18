Exploración minera en La Rioja: anuncian nuevos hallazgos de oro y plata en el proyecto Peñas Negras

Desde la compañía expresaron que los resultados constituyen una sólida validación de su modelo geológico para Peñas Negras. Foto: gentileza.

La canadiense Sendero Resources difundió los nuevos resultados de su programa de reconocimiento y muestreo de rocas en el proyecto Peñas Negras, en La Rioja. Según la compañía, los datos confirman el modelo geológico de tipo pórfido-epitermal en la propiedad, lo que permitirá identificar nuevas áreas y orientar futuros programas de perforación.

El programa, realizado durante 2026, consistió en tres perforaciones diamantinas que sumaron un total de 396 metros, y la recolección de 453 muestras de roca.

Los tres pozos interceptaron mineralización de oro y plata cercana a la superficie. En el caso del pozo PNDH-201, se registraron 1,04 gramos por tonelada de oro (g/t Au) en un tramo de 1,5 metros a partir de los 14 metros de profundidad, dentro de un halo más amplio de valores elevados de oro que se extiende desde la superficie hasta los 46 metros, con una ley promedio ponderada de 0,11 ppm de oro.

Además, todos estos pozos presentaron valores anómalos de plata. Se volvió a destacar el pozo PNDH-201, donde se detectaron 48 gramos por tonelada de plata (g/t Ag) en un tramo de 1,5 metros a partir de los 14 metros, y 28,2 g/t Ag en un tramo de un metro a partir de los 57 metros.

Ubicación del proyecto Peñas Negras. Fuente: Sendero Resources.

También se identificaron múltiples elementos indicadores —antimonio, arsénico, cobre, molibdeno, plomo y zinc— que refuerzan la presencia de un significativo sistema hidrotermal y que, según la firma, «desempeñarán un papel importante» en la próxima campaña de exploración en Peñas Negras.

Los tres pozos identificaron una extensa cubierta lixiviada, considerada por Sendero Resources como una parte integral de un sistema epitermal de alta sulfuración. Sin embargo, la extensión lateral y vertical completa del sistema aún está por determinarse.

Por otra parte, se indicó la presencia de hasta 4,82 g/t Au y 18 g/t Ag en el área geoquímica PN-NNE, ubicada aproximadamente a 9 kilómetros al noreste de la zona donde se realizaron las perforaciones.

También se obtuvieron muestras de oro «excepcionalmente anómalas», de hasta 1,65 g/t Au, en el área PN-NW. En el suroeste, donde se realizaron las perforaciones, el muestreo de rocas arrojó valores de hasta 5,13 g/t Ag.

El pozo PNDH-203 confirmó la presencia de la falla de Mogotes, lo que respalda aún más el modelo geológico de la empresa y la hipótesis de que la mineralización está asociada con el marco estructural del Cinturón de Vicuña. El pozo también arrojó valores anómalos de antimonio, lo que refuerza la hipótesis de una mineralización epitermal de alta sulfuración.

Desde la empresa anunciaron que la próxima campaña de perforación se enfocará en definir la arquitectura interna del sistema hidrotermal fértil dentro del corredor estructural de Mogotes. En paralelo, se seguirá avanzando en los objetivos geoquímicos recientemente identificados en PN-NNW y PN-NNE, donde el muestreo de rocas arrojó valores excepcionales de oro y plata.

Alex Gostevskikh, CEO de Sendero Resources, expresó mediante un comunicado que «estos resultados constituyen una sólida validación de nuestro modelo geológico para Peñas Negras. Este importante paso adelante nos permite definir el potencial a escala de distrito de nuestro paquete estratégico de terrenos».

Según el ejecutivo, los tres pozos completados hasta la fecha «confirman la presencia de un sistema epitermal de alta sulfuración sustancial, aunque aún quedan por definir sus dimensiones completas».

«Nos sentimos muy alentados por los resultados de nuestro programa de muestreo de rocas, que sugieren que el área objetivo podría extenderse significativamente más hacia el norte y el noroeste«, concluyó.