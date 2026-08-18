Ya se pueden comprar y vender acciones de YPF desde la aplicación

Desde hoy se pueden comprar y vender acciones de YPF desde su aplicación.

Podría decirse que YPF innovó otra vez, pues desde hoy se convirtió en la primera compañía de todo el mundo que habilita la compra venta de sus acciones a través de su propia aplicación, App YPF.

El anuncio se da a solo dos semanas de que la compañía realizara oficialmente el split de sus acciones, un desdoblamiento de sus títulos en una relación de 10 a 1, con el objetivo de reducir su valor y así facilitar el acceso a nuevos tenedores.

Desde YPF se detalló que desde hoy, los usuarios de App YPF podrán comprar y vender acciones de la compañía directamente desde la aplicación, durante el horario de mercado, llevando el acceso al mercado de capitales a una plataforma que ya forma parte de la vida cotidiana de millones de argentinos.

«La iniciativa busca hacer más simple y accesible la posibilidad de ser accionista de YPF. Luego del split de acciones realizado el 4 de agosto, que dividió cada acción en diez, el valor de cada título se redujo proporcionalmente, facilitando el acceso a nuevos inversores», indicaron desde la firma.

A su vez, se marcó que la incorporación de esta opción es posible gracias a la alianza estratégica que realizaron YPF y Santander, que permite administrar los fondos de los usuarios de App YPF y sumar nuevas alternativas dentro del ecosistema financiero de la aplicación.

Primero fue la posibilidad de remunerar los saldos y ahora se incorpora la opción de invertir en acciones de YPF. Así, App YPF consolida una propuesta que permite “Fondear, Remunerar e Invertir” desde un mismo lugar, de manera simple y segura».

Además, suma el acceso al mercado de capitales a un ecosistema que ya permite pagar en estaciones de servicio, realizar transferencias, pagar servicios y recargas y mantener los saldos remunerados.

