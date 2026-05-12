Vaca Muerta se expande: Río Negro se prepara para otorgar 5 concesiones no convencionales

Río Negro se sube a la expansión de Vaca Muerta y otorgará otras 5 concesiones no convencionales.

Vaca Muerta es hoy el corazón del sector energético argentino, y desde el gobierno de Río Negro preparan una serie de normas para ser parte de ese órgano vital, extendiendo el desarrollo del shale hacia su provincia con otras cinco concesiones no convencionales que prometen ser un antes y un después en el mapa productivo de la provincia de las peras y las manzanas.

Para tomar dimensión, actualmente en Río Negro hay solo 7 pozos con destino a Vaca Muerta, pero su aporte es tal que representan casi el 40% de todos los barriles que se extraen de todas las áreas rionegrinas. En marzo, los 7 pozos aportaron un total de 7.750 barriles por día, de los 20.500 que registró toda la provincia.

Y esto, fue como parte del plan piloto de los dos permisos de exploración que tiene la empresa Phoenix Global Resources (PGR), una de las firmas que se apresta para recibir finalmente las concesiones de explotación no convencional (Cench) para el desarrollo a 35 años de los bloques.

De momento, el gobierno de Alberto Weretilneck solo otorgó una cench, a la firma Pan American Energy (PAE) en sociedad con Continental Resources y TanGo, la exAconcagua, por el bloque Loma Guadalosa.

Pero según supo EnergíaOn está todo listo para que en los próximos días se otorguen otras 3 concesiones más.

Las nuevas concesiones hacia Vaca Muerta

Se trataría de las áreas Entre Lomas, Jarilla Quemada y Charco del Palenque, ubicadas todas en línea con el meridiano 10 que divide a las provincias de Río Negro y Neuquén y bajo cuyas tierras se da la continuidad de Vaca Muerta.

Los bloques se encuentran casi en línea, comenzando al sur desde el área cercana a Sargento Vidal hacia el norte, y siempre emplazados al oeste de la ruta nacional 151, en una suerte de continuidad en línea recta desde Añelo.

Estas áreas hoy son concesiones de explotación convencional en manos de la firma Vista Energy, la compañía de Miguel Galuccio, pero cuentan desde hace años con un acuerdo de venta con TanGo Energy, originalmente con la desaparecida Aconcagua.

Río Negro cuenta con 7 pozos hacia Vaca Muerta que representan el 38% del total de la producción de petróleo de la provincia. (Foto: Cecilia Maletti)

Este paso de titularidad es el que se realizará primero, y a partir de allí ya bajo TanGo se otorgarán las concesiones de explotación no convencional para el desarrollo de Vaca Muerta en los tres bloques.

Esta reconversión es una vía que está prevista por la ley de Hidrocarburos de la Nación, que permite además a las operadoras poder extender el plazo de concesión a un nuevo plazo de 35 años para permitir así el correcto desarrollo de los proyectos shale.

Las áreas de Phoenix, a un paso

Pero no solo Río Negro avanzará con las áreas de TanGo Energy, sino que también trascendió que las áreas que Phoenix Global Resources opera bajo permisos de exploración se encuentran en la etapa final para convertirse en concesiones de explotación.

En este caso se trata de los bloques Confluencia Sur y Confluencia Norte, que como se marcó, son los únicos que actualmente tienen producción de Vaca Muerta en Río Negro.

Mientras el mapa del shale en Río Negro tiene también a Capex con un permiso exploratorio sobre Cinco Saltos Norte, y PAE en Cinco Saltos Sur.

Pero además, el gobierno de Weretilneck prepara otra avanzada más, para licitar la exploración de una nueva área también con potencial hacia Vaca Muerta, ubicada justo al norte de los primeros pozos realizados por Phoenix Global Resources.