Rumbo a Brasil: Compañía Mega exportó 20.000 toneladas de GLP desde Bahía Blanca

El buque gasero Winnipeg, de bandera de Liberia, es el encargado de llevar el GLP al mercado brasileño. Foto: gentileza.

Desde su terminal en el puerto de Bahía Blanca, Compañía Mega realizó una nueva exportación de gas licuado de petróleo (GLP) con destino a Brasil. La operación coincide con el inicio de la puesta en marcha del Nuevo Tren de Fraccionamiento (NTF) que se instalará en la planta ubicada en dicha localidad.

De esta manera Brasil sigue perfilándose como uno de los principales destinos para el GLP que se exporta desde la costa argentina. Los mayores embarques de propano y butano rumbo al país vecino son impulsados principalmente por el desarrollo de la producción en Vaca Muerta, así como la ampliación de la capacidad industrial en el polo petroquímico bahiense.

El buque gasero Winnipeg, de bandera de Liberia, es el encargado de llevar el GLP al mercado brasileño, cargando cerca de 20.000 toneladas de butano y propano, según indicó Argenports.com.

La carga se realizó desde el muelle de la terminal, que se encuentra junto a la planta de fraccionamiento en el sector conocido como Cangrejales. El equipo correspondiente fue instalado para ampliar la flexibilidad operativa y aumentar la capacidad de despacho de productos.

La operación tiene lugar en un momento donde Compañía Mega inició recientemente su proceso de puesta en marcha de su NTF en su planta de Bahía Blanca, una obra cuya inversión demandó cerca de 260 millones de dólares, y marcó un paso importante en su etapa de expansión.

La incorporación de esta infraestructura permitirá incrementar hasta un 50% la producción de líquidos de gas natural (NGLs), con una primera etapa que prevé un aumento próximo al 20% en propano, butano y gasolina natural, productos clave para abastecer tanto el mercado interno como a la exportación.

El desarrollo acompaña el crecimiento sostenido de la actividad en Vaca Muerta y refuerza la capacidad de procesamiento de la compañía en la cadena de valor del gas: opera entre Loma la Lata, en Neuquén y Bahía Blanca, mediante un sistema integrado conectado por un poliducto de 600 kilómetros. Esta infraestructura le permite procesar cerca del 40% del gas producido en la Cuenca Neuquina.