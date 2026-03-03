Búsqueda laboral para Vaca Muerta: convocan a cubrir puestos en el proyecto Duplicar Norte

La postulación se realiza de manera online cargando el CV en la base de datos oficial. Foto Gobierno de Río Negro.

El Servicio de Empleo Rionegrino (SER) lanzó la convocatoria para conectar a quienes buscan trabajo en la provincia con las empresas que necesitan contratar. El objetivo del programa es organizar el mercado laboral para facilitar tanto la búsqueda de empleo como la contratación de personal.

El SER trabaja junto con las oficinas de empleo municipales para brindar atención e información sobre el mercado laboral local. También ofrece acceso a cursos gratuitos de orientación y formación profesional, programas de empleo y acciones de intermediación laboral.

A través de la secretaría de trabajo de Río Negro abrieron la convocatoria para sumar personal al Proyecto Duplicar Norte, con funciones en la ciudad de Catriel. La búsqueda solicita tres operadores de maquinarias, un soldador de tareas específicas y un topógrafo.

Desde el Servicio de Empleo Rionegrino convocaron a:

• Operador Side Boom /0.E.2/

• Operador Topadora

• Soldador API Pipeline Doble Junta

• Operador Grúa <60T

• Topógrafo

Como requisitos excluyentes apuntaron:

• Ser mayor de edad.

• Residencia en Río Negro.

• Disponibilidad para traslado y permanencia en Catriel.

Postulación a través del Servicio de Empleo Rionegrino.

El SER es un programa que registra a la mano de obra local, promueve el primer empleo para jóvenes e inscribe perfiles laborales de quienes buscan trabajo. Registra a personas sin ocupación o con trabajos temporales, facilitando el acceso a formación, actualización y buenas prácticas laborales. A la vez que ofrece orientación sobre el mercado laboral.

Trabaja en colaboración con Cámaras Empresariales y Sindicatos para mejorar la capacitación de los trabajadores según las vacantes disponibles, y con las Agencias Territoriales de Empleo. El SER apoya a las empresas para contratar sin discriminación y trabaja para construir un mercado laboral inclusivo.

El SER tiene una Red Provincial de Referentes Municipales de Empleo, que integra bolsas de empleo, registros de personas capacitadas y certificadas, y 18 Delegaciones de la Secretaría de Trabajo en toda la provincia. Colabora con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sindicatos, municipios y con nuevos proyectos energéticos y productivos en la provincia.

¿Como sumarse?

Desde la Secretaría de Trabajo invitan a los interesados a cargar su Currículum Vitae para formar parte su base de datos. Al hacerlo, podrán ser considerado/a en futuras búsquedas laborales y oportunidades de empleo que gestionamos en conjunto con empresas, organismos e instituciones.

Una vez que completen dus datos y suban su CV, desde SER podrán contactarse cuando surjan vacantes que se ajusten a tu perfil profesional. Es fácil, rápido y gratuito y pueden cargar su CV en el siguiente link: https://trabajo.rionegro.gov.ar/presentacion-de-curriculum-vitae-para-el-ser