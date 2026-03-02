Vaca Muerta fortalece su formación técnica: Chevron se suma como socio al IVM

La institución tendrá una doble función: capacitar a futuros profesionales y brindarle una actualización a quienes ya trabajan en el sector. Foto gentileza.

La empresa Chevron se integra como nuevo socio al Instituto Vaca Muerta (IVM), que inicia su ciclo lectivo en marzo y brindará la formación técnica clave para el desarrollo de Vaca Muerta y para el proyecto de transformar al país en exportador de energía.

En el acto de firma estuvieron presentes la Country Manager de Chevron Argentina, Ana Simonato, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y presidente del IVM y vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF, Lisandro Deleonardis.

El IVM fue creado e impulsada a partir de propias necesidades de la industria, que necesitará de nuevos profesionales capacitados para abastecer el desarrollo exponencial de la Cuenca Neuquina, además de una formación continua y actualización para quienes ya trabajan en la actividad frente a las nuevas tecnologías de impulsan la actividad hidrocarburífera.

El IVM ser propone ser un referente de formación del talento que demandará el Upstream en los próximos años. Foto gentileza.

“La incorporación de Chevron al Instituto Vaca Muerta es una señal clara de hacia dónde vamos: más compromiso y más inversión en formación. Que compañías internacionales de esta importancia se sumen fortalece al sector y nos permite seguir generando empleo de calidad, con formación técnica y estándares de seguridad que estén a la altura de una industria que no deja de crecer”, afirmó Marín.

Luego de la firma, Ana Simonato sostuvo: “Para Chevron es un orgullo acompañar esta iniciativa junto a nuestro socio YPF y al conjunto de la industria. Impulsar la formación y el desarrollo del talento local en Vaca Muerta significa invertir en las personas, potenciar la Cuenca Neuquina y construir, entre todos, una mirada de largo plazo para el futuro energético del país”.

Las clases comenzarán el 9 de marzo en la sede del Polo Tecnológico de Neuquén, donde la formación se realizará con simuladores y laboratorios con equipamiento didáctico. Los egresados recibirán certificados por los cursos realizados acreditando competencias técnicas y horas prácticas reconocidas por la industria y avalados por el Consejo Provincial de Educación de la provincia del Neuquén.

Esta nueva institución educativa, ofrece una formación única basada en la práctica, teniendo como premisas fundamentales la seguridad y la excelencia operativa. Cuenta con una oferta de cursos gratuitos de operador en perforación, fractura, instrumentos, mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico, producción y de seguridad operativa en yacimiento.