Río Negro traza su hoja de ruta para la exportación de hidrocarburos y fortalece su vinculación con YPF

El Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, junto a la Secretaría de Energía y Ambiente de la provincia realizó en Cipolletti un nuevo encuentro con 120 empresarios para facilitar la vinculación con la Academia de Proveedores de YPF. El mismo se realizó en el marco de los grandes proyectos de exportación de hidrocarburos en marcha.

Weretilneck mostró un mapa con todos los proyectos energéticos de exportación y repasó el escenario de esas inversiones, además de destacar el rol de la Provincia para generar las condiciones que permitan que los proyectos se concreten. En ese marco, señaló que Río Negro fue la primera provincia en adherir al RIGI, y vinculó ese paso con el avance de inversiones asociadas a los proyectos energéticos.

El evento contó con la participación de 120 empresarios. Foto Gobierno de Río Negro.

La actividad se desarrolló en la sede de la Secretaría y tuvo como objetivo acercar a las pymes y prestadores de servicios locales a las herramientas de formación y vinculación que impulsa YPF, orientadas a mejorar productividad, competitividad y calidad del ecosistema proveedor.

Apuntan al crecimiento en la cadena de valor

Durante el encuentro, se compartieron lineamientos para que empresas rionegrinas puedan comprender procesos básicos de YPF, el circuito de compras y la gestión de proveedores, además de oportunidades de capacitación con masterclasses y programas de formación.

El Gobernador también sostuvo que el crecimiento de estos desarrollos exige más producción: “Para llenar todo esto, hay que producir al menos el doble”, indicó, y subrayó la importancia de que las empresas locales se preparen para ampliar su participación en los servicios que demandará la industria.

En su exposición, el Mandatario destacó el corrimiento del no convencional hacia territorio rionegrino y mencionó el desempeño de pozos en marcha: “Hoy ya tenemos pozos que están desarrollándose bajo nuestro suelo con rendimientos espectaculares”, afirmó, al describir el potencial que se abre para la Provincia.

Como reflexión política, Weretilneck planteó que los recursos naturales requieren conducción para transformarse en desarrollo: “Cuando uno habla de gas, de petróleo y de minería estamos hablando de la roca. Para que esa roca se transforme en un recurso energético, se necesita decisión política”.

En esa línea, remarcó que el crecimiento sostenido necesita licencia social, construida con beneficios concretos: “Que todos sintamos que todos estos proyectos nos sirven y nos cambian las condiciones de vida. Ustedes, para que sus empresas crezcan, y para que los ciudadanos de Río Negro que sientan que esto les beneficia en su metro cuadrado”, expresó.

Finalmente, agradeció el trabajo del equipo de la Secretaría de Energía y Ambiente y llamó a sostener la articulación entre el Estado, las empresas y los actores de la industria para que las oportunidades se traduzcan en más empleo y desarrollo local.