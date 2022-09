Camiones a gas permiten un ahorro de hasta el 40% en el costo logístico

La empresa de vehículos pesados, Scania dio el presente en la AOG Patagonia 2022. En un dialogo en exclusiva con Energía On sobre su línea de productos con mayor potencial para la industria hidrocarburífera, presentaron un camión a gas de su línea Green Eficiency, que, señalaron que permite «un ahorro en el costo logístico del 20% al 40%».

Esta línea «tiene dos ventajas. Una es medioambiental porque son camiones que generan muchísimas menos emisiones contaminantes. El GNC como combustible es mucho más limpio que el diésel», inició el jefe de prensa y comunicaciones, Gustavo Schön en diálogo con Energía On.

La otra ventaja señalada por el referente es que «proporciona un ahorro en el costo operativo«. El 40% de los importes en la logística está generado por el combustible: «si lográs disminuir entre un 20 y un 40%, estás haciendo que su costo de operación sea mucho más bajo. Estás disminuyendo su costo fijo».

Esta línea comenzó a comercializarse en 2020 en el país. Ese año vendieron «50 unidades, el segundo año (2021) doblamos ese número con más de 100 y este año vamos a estar superando las 200 a 300 unidades«, aseguró Schön.

«Ya es un producto disponible que está afianzándose en el mercado y, si bien todavía tiene muchas cuestiones para mejorar como el tema del gas y la infraestructura, Argentina es un país con bastante cultura de gas«, explicó. En efecto, el país aún está esperando la reglamentación para adecuar las estaciones de servicio para cargar GNC en el transporte de carga y pasajeros.

En términos de costos, adquirir una unidad a gas es más caro: «un 20 ó 25% más elevado, pero el recupero de inversión, al bajar los costos operativos, se hace mucho antes. Un cliente que compra un camión a diésel quizás tiene que trabajarlo de 5 a 7 años para recuperar la inversión mientras que un camión a gas, dependiendo de la operación y demás, se puede recuperar en 3 años«, aseguró.

En este sentido, el referente remarcó que «se está afianzando el negocio y probablemente sea un tipo de producto que durante los próximos 10 a 20 años esté cada vez más sólido«.

Parte del interés en estas unidades recae en que «muchas empresas tienen objetivos marcados de disminución de emisiones contaminantes de sus operaciones logísticas. Buscan que sea cada vez más verde, entonces transmiten esa necesidad a sus transportistas que son nuestros clientes y ellos empiezan también a adquirir unidades que les permitan cumplir con sus objetivos».

A nivel global, Scania incorporó la producción de flotas que utilizan otros combustibles alternativos además del gas. Estos son biodiésel, el aceite vegetal hidrotratado (HVO por sus siglas en inglés), hidrógeno, biogas y electrificación. Este último «es a donde vamos a ir nosotros en nuestra región pero de acá a 15 ó 20 años. En ese mientras tanto, soluciones como el gas tiene un potencial enorme«.

El otro tipo de camión que presentaron a la industria pertenece a la línea XT, que «son vehículos pensados para trabajar fuera de ruta para aplicaciones petroleras, mineras o de construcción. Tienen de 8 a 10 ruedas con tracción 4×4. Son mucho más robustos con características que los hacen ideales para trabajar en pozos y en aplicaciones mucho más severas«, remarcó.

El camión cuenta con 5 ejes y «un mayor nivel de tracción. Esto le permite poder movilizarse por terrenos mucho más exigentes y severos. El frente de ataque, el paragolpes está prácticamente a un metro del piso«, señaló.

Según apuntaron desde la firma, es uno de los camiones más potentes del mercado. Tiene 620 caballos de fuerza y un motor V8, «lo que le da una potencia diferencial respecto de otros productos». La capacidad de carga es de unas 71 toneladas brutas, por lo que se posiciona como «el camión con mayor capacidad de carga del mercado» con estas características.

En muchos casos las operaciones de la industria del Oil&Gas «están en terrenos de difícil acceso, entonces en Scania lo que hacemos es ir a trabajar a los lugares de operación del cliente«. En esta línea, presentan diferentes soluciones «como talleres móviles, que ante una necesidad puntual se dispara una alerta y viaja el mecánico con un taller móvil equipado hasta donde está el camión», comentó.

Cuando la operación requiere el uso de numerosas unidades «y el flujo es permanente, lo que se hace es montar en la instalación del cliente o en la operación un minitaller en ese lugar con uno, dos mecánicos permanentes con turnos rotativos, con stock de puestos fijos y con todo el reglamentar».

Con este servicio, «se están haciendo los mantenimientos preventivos todo el tiempo y los camiones no dejan de operar nunca. Algo que requiere la industria», aseguró Schön.

Mujeres de todo el país pueden participar del curso Conductoras

Scania inició en el 2019 un programa destinado para la formación profesional de mujeres en la conducción de camiones. «En la actualidad menos del 1% de las licencias de conducir profesionales son de mujeres. Un porcentaje bajísimo. No es que las mujeres no quieren o no se interesan, si no que no hay oportunidades para que se puedan convertir en conductoras«, señaló Schön.

El programa permite que 12 mujeres de cualquier parte del país que «tengan el interés y la intención de sumarse, puedan convertirse en conductoras profesionales. El programa es un 100% cubierto por Scania«, expresó.

La capacitación nace de la mano de la Fundación Profesional para el Transporte, que es el brazo académico de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac). Cuenta con tres etapas: un periodo de preinscripción, donde todas las mujeres que quieran participar se inscriben completan un formulario.

Después tienen clases teóricas y prácticas dictadas en Buenos Aires «pero la convocatoria es federal«, aseguró el referente. Scania les cubre la movilidad y las reúne en la ciudad durante dos semanas «lo que también genera un sentido de unión y de hermandad entre ellas«, comentó Schön.

Desde el 2019 hasta hoy ya hubo tres ediciones de conductoras: «son 36 mujeres que ya tienen su carnet de conducir profesional y están trabajando«. Este año el programa ya cerró el periodo de preinscripción en julio y se dictará este mes.

«Estamos contentos. Lo positivo de esto es que otras empresas se empezaron a sumar a la iniciativa. YPF, HSBC y Quilmes nos han apoyado como sponsors para poder llevarlo a cabo. Y algunas de las egresadas ya están trabajando o empezaron a trabajar en estas mismas empresas«, remarcó el referente.