Carbajales en la AOG 2023: “Se tienen que dar condiciones para que no exista el Plan Gas”

El exsubsecretario de Hidrocarburos de Nación, y uno de los diseñadores del Plan Gas.Ar, Juan José Carbajales, aseguró aún se tienen que dar “ciertas condiciones” para que no sea necesario un estímulo por parte del Estado en el sector. Si bien consideró que eso sería “auspicioso”, reconoció que se debe seguir con el proceso de segmentación tarifaria.

“Sería auspicioso que eso suceda, pero se tienen que dar ciertas condiciones, en primer lugar se tiene que seguir avanzando con el proceso de segmentación. Porque si es necesario un plan de estímulo, no es parta que las empresas inviertan, sino que lo hagan a un costo de precios del gas mayorista que la demanda pueda pagar”, analizó el también titular de la consultora Paspartú, que pasó por el stand de Diario RÍO NEGRO en la AOG 2023.

“Esto está ocurriendo con el sector industrial, en parte con el sector eléctrico, también grandes industrias, y estamos empezando con el sector residencial de gas, que es el más difícil de avanzar”, sumó.

Los contratos del Plan Gas tienen fecha hasta 2028, con lo cual, en ese plazo, es cuando se tiene que acelerar el proceso de segmentación. El objetivo final es que sea la población foco la que continúe con la ayuda del Estado para pagar las facturas y no quienes no los necesitan.

“Hay quienes que no pueden pagar el precio total, por eso es necesario el plan gas, porque no es un subsidio a la oferta, sino indirectamente para que esos precios no lleguen a la boleta final, a la demanda”, indicó.

Carbajales presentó su libro “El Plan Gas” en la expo Argentina Oil&Gas donde detalla cómo fue el proceso de diseño, articuló e implementó la herramienta (muy valorada por la industria) y cuáles fueron sus impactos.

AOG 2023: reversión del Gasoducto Norte y ¿nueva ronda?

Las últimas rondas de Plan Gas.Ar fueron para garantizar el gas durante el invierno y para el llenado del Gasoducto Néstor Kirchner. La futura reversión del Gasoducto Norte va a requerir de nuevos volúmenes de gas, por unos 10 MMm3/d que hoy no están contractualizados.

“Yo estimo que se va a llamar a una nueva ronda, y que va a ser exitosa porque las anteriores recibieron más ofertas de lo que se estaba buscando, es decir que gas hay y hay posibilidad de ampliar la oferta”, opinó Carbajales.

Y cerró: “Con la etapa uno del Néstor Kirchner, la dos que se va a lanzar y la reversión, lo que se hace es poner el valor del potencial de Vaca Muerta, reemplazar importaciones sobre todo de líquidos en el invierno, de GNL, compensar el declino como la Cuenca Norte, y poder pensar ya en saldos exportables en los países de la región que sean increméntales respecto a lo que ya se está haciendo en Chile”.