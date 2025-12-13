Caretta de PAE: «Inversión, eficiencia y escala, las claves para un desarrollo energético competitivo»

Por Fausto Caretta, Upstream Managing Director de PAE

La industria energética argentina transita una oportunidad histórica para convertir a nuestro país en un exportador estructural y sustentable de energía. Por primera vez en décadas, los fundamentos económicos, técnicos, geológicos y productivos coinciden en una misma dirección.

La explicación es conocida, pero conviene dimensionarla. Vaca Muerta es el segundo reservorio mundial de shale gas, con unos 300 TCF – equivalentes a seis veces el consumo doméstico más las exportaciones de las próximas dos décadas – y la cuarta reserva mundial de shale oil. Hoy concentra el 60% de la producción nacional de petróleo y gas, alcanzando una producción de crudo que superó los 850.000 barriles diarios, el nivel más alto en 25 años, mientas que la producción del gas natural superó los 160 millones de metros cúbicos diarios.

Argentina logró revertir una tendencia que parecía inalcanzable: registró una balanza energética positiva que este año podría llegar a los 7.000 millones de dólares. Es un dato que resume la magnitud del cambio y lo que se viene.

Pero nada de esto garantiza, por sí solo, la captura plena de la oportunidad. Es necesario seguir trabajando con un compromiso colectivo entre todas las partes. La industria debe seguir invirtiendo de manera sostenida, incorporar tecnología, acelerar su curva de eficiencia y apostar por la escala. Todo esto tiene que estar acompañado por un marco regulatorio en línea con la naturaleza de las inversiones energéticas, cuyo horizonte se mide en décadas. Instrumentos como el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones son esenciales para proyectos de largo plazo como el oleoducto Vaca Muerta Sur y el Gas Natural Licuado.

En lo que respecta a PAE, llevamos más de 50 años invirtiendo en Neuquén. Hoy somos uno de los protagonistas del desarrollo no convencional, con un enfoque que combina expansión, modernización y eficiencia operativa.

PAE cuenta con una extensa trayectoria en Vaca Muerta y la Cuenca Neuquina.

En la cuenca neuquina operamos 7 áreas – 6 en etapa de desarrollo – y participamos como socios no operadores en otras 2. Hoy la compañía produce 12 millones de m³ diarios de gas y 40.000 barriles de petróleo de Vaca Muerta por día, un total cercano a 100.000 barriles equivalentes (BOED).

En los últimos años, perforamos más de 270 pozos exploratorios, de delineación y desarrollo; modernizamos los equipos de perforación; optimizamos el proceso de construcción de pozos, ampliamos instalaciones de tratamiento y aumentamos la capacidad de transporte hacia terminales exportadoras.

En lo que respecta a 2025, tuvimos un año desafiante: comenzamos las obras para ampliar a 16 millones de m³/día la capacidad del área Aguada Pichana Oeste – Aguada de Castro (APO-ACAS); la nueva planta de tratamiento en el bloque Coirón Amargo Sureste (CASE) alcanzó una capacidad de 7.200 m³/día; e inauguramos una nueva batería en Aguada Cánepa (ACAN). Este año fortalecimos la supervisión mediante 4 salas de operación remota que monitorean en tiempo real, las 24 horas del día, los equipos de perforación, workover y completación, los pozos activos, la cadena logística completa, las instalaciones de superficie y el control de los accesos, todo soportado por algoritmos propietarios de Inteligencia Artificial.

Este año dimos un paso estratégico: nos expandimos a la provincia de Río Negro y asumimos la operación de Loma Guadalosa, la primera concesión no convencional otorgada por dicha provincia. Allí, junto a nuestro socio, prevemos invertir USD 36 millones en un piloto de dos pozos horizontales de 3.000 metros que comenzará a perforarse en 2026 y 2027 e incluirá un pozo vertical exploratorio. Si los resultados nos acompañan, se podría avanzar un desarrollo de hasta 44 pozos adicionales. Además, la compañía presentó una iniciativa privada para explorar el área Cinco Saltos Sur, también en Río Negro.

También acompañamos políticas públicas provinciales como las becas “Gregorio Alvarez” y el programa “Emplea Neuquén”, siendo PAE la primera compañía privada en confirmar su apoyo en ambos casos. A su vez, colaboramos con el fortalecimiento de la infraestructura energética, como por ejemplo la finalización de la nueva red de distribución eléctrica en la comunidad de Los Chihuidos y el inicio de la construcción de un parque híbrido solar-térmico, el cual prevemos inaugurar durante el primer trimestre de 2026 junto a la provincia. Por otra parte, impulsamos los primeros proyectos de sustentabilidad en Río Negro en escuelas técnicas.

En lo que respecta a la producción, este año alcanzamos dos hitos. Superamos el récord de perforación en la cuenca neuquina: 1.814 metros perforados en 24 horas consecutivas y 4.432 metros de perforación curva y sección lateral en una sola carrera. El segundo hito fue lograr 4 de los 10 pozos de shale gas con mayor producción de la cuenca, entre ellos los 2 primeros del ranking.

La empresa produce alrededor de 100.000 barriles equivalentes (BOED) en Vaca Muerta. Foto: gentileza.

En 2026 también se avanzará con el proyecto de exportación de GNL de Southern Energy, una iniciativa innovadora donde PAE es pionera: la construcción del gasoducto en tierra que se integrará con el Gasoducto San Martín y los dos gasoductos costa afuera que se conectarán con los dos buques de licuefacción que comenzarán a operar en 2027 y 2028 durante 20 años en el Golfo San Matías.

Para los próximos años tenemos un objetivo central: preparar la producción que exigirá el desarrollo del GNL, la puerta de acceso de Argentina al mercado internacional. Para eso, avanzamos en un plan de ampliación de capacidad que llevará el sistema de 16 a 28 millones de m³ diarios en 2028.

La ventana de oportunidad es real y debemos estar listos para capturarla. El mundo demanda seguridad energética, sustentabilidad, proveedores confiables y proyectos competitivos. Argentina tiene esa posibilidad y la industria ya demostró que puede.

El desarrollo de Vaca Muerta será la base de una transformación económica genuina, duradera y mucho más profunda que cualquier ciclo coyuntural. Aquí y ahora, el país tiene la posibilidad de crecer en forma sostenida y tener un lugar en el mapa energético global.