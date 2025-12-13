Iuliano de TanGo Energy: «En 2026 veremos en marcha grandes obras para potenciar Vaca Muerta»

Por Pablo Iuliano, presidente y CEO de TanGo Energy

Este 2025 fue un año muy desafiante, tanto en el aspecto profesional como personal. Tomamos el liderazgo de una compañía que atravesaba serios problemas financieros y trabajamos arduamente para sacarla adelante. Definimos nuestro negocio y construimos un plan basado en tres líneas de acción clave: salud financiera, orientación a resultados y la constante búsqueda de oportunidades que mejoren la eficiencia de nuestro proceso productivo en las 14 áreas de concesión que operamos en las cuencas neuquina y cuyana.

En este tiempo consolidamos el equipo de trabajo, que integran profesionales que lideraron los proyectos energéticos más importantes de Vaca Muerta y del convencional en Argentina y la región durante los últimos 25 años, junto al enorme valor agregado que dan a diario nuestros ingenieros y técnicos que hicieron su escuela en nuestros yacimientos de Río Negro, Mendoza y Neuquén. A eso se suma la potencia de los jóvenes talentos que trabajan en TanGo y que serán actores relevantes en el futuro de la compañía y las cuencas.

Sin duda, con humildad, profesionalismo y compromiso con los resultados, afrontamos el futuro con absoluta confianza en alcanzar nuestros objetivos.

En materia energética nacional, podríamos decir que el balance de 2025 deja dos certezas. La primera es que los procesos de eficiencia están cada vez más soportados por IA, lo cual hace cada vez más desafiante el mundo empresarial. La segunda es que, aun en medio de las dificultades, la Argentina continúa ofreciendo oportunidades reales para quienes sean capaces de leer el contexto con precisión y construir ventajas competitivas de manera sostenida.

Podemos señalar, además, que durante 2025 ingresaron nuevos players en Vaca Muerta: compañías pequeñas, ágiles y enfocadas en la eficiencia. Esto es, sin duda, una gran noticia. Vaca Muerta necesita de mayor cantidad de este tipo de empresas enfocadas en shale, capaces de eficientizar el proceso de desarrollo y explotación. Este es un habilitador fundamental para maximizar el potencial de la formación al máximo.

Cuando comencé a trabajar en los primeros proyectos, dije que Vaca Muerta era la llave para abrir la puerta a una Argentina distinta. En ese momento no todos creían en el potencial. Con mucho esfuerzo, en estos más de 10 años, hemos transformado la industria del oil & gas en nuestro país.

Muchas empresas dedicaron esfuerzos a reordenar estructuras, acelerar procesos de digitalización, optimizar costos y reconstruir vínculos con proveedores, colaboradores, comunidades y gobiernos. Ese trabajo, silencioso pero estratégico, será el diferencial entre quienes amplíen su posicionamiento en los próximos años y quienes queden rezagados.

Durante gran parte del último trimestre del año hemos logrado estabilizar las operaciones, además de normalizar y reforzar los vínculos con nuestros stakeholders, lo que nos permitirá ejecutar proyectos que incrementen la producción en el convencional y comenzar a trabajar en el derisking de nuestros activos no convencionales. Realizamos, a su vez, un trabajo estratégico de mejora de la eficiencia a fin de mantener nuestros márgenes de rentabilidad en un escenario de precios a la baja que vislumbramos para el próximo año.

Argentina llega a 2026 con una ventana de oportunidad que se mantiene abierta, a través de la consolidación de Vaca Muerta. El nuevo año veremos en marcha grandes obras que harán que la producción y escala de desarrollo se potencie y con ello se genere un impacto en el desarrollo productivo de las regiones.

No hay que dejar de reconocer el gran esfuerzo que las empresas de nuestra cadena de valor han hecho durante el 2025 y que serán aliadas para el crecimiento de TanGo Energy Argentina en sus proyectos. Desde servicios especializados hasta tecnología, logística e infraestructura, 2026 se presentará como un año de expansión y crecimiento, y confiamos en que junto a ello se abrirán espacios de trabajo conjunto y crecimiento sostenido de todo el ecosistema energético.

Para concluir, el segundo semestre de 2025 fue de normalización y estabilización de la compañía, y 2026 será un año en el que nos potenciemos con nuevos proyectos.