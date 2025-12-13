Markous de Tecpetrol: «Aplicamos experiencia industrial al desarrollo del no convencional»

Por Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol

En el mundo de la energía, la transición energética avanza a un paso más lento de lo que se esperaba hace algunos años. Las expectativas de reducir la dependencia de los combustibles fósiles hoy son menos claras, y el foco está puesto en la convivencia de las distintas formas de energía. En un contexto de incertidumbre a nivel geopolítico y de mayor conciencia de los países en torno a la seguridad en la materia, el desarrollo de energías de transición sigue avanzando, pero aún no logra garantizar la continuidad de suministro y/o un costo competitivo.

A la Argentina, y en especial a Neuquén con Vaca Muerta, se le abre una gran oportunidad para seguir desarrollando sus reservas de petróleo y gas de forma sostenida para abastecer al mundo. Para ello es fundamental ver esta riqueza como un motor para el desarrollo industrial del país: no es sólo un tema de generación de divisas, sino de la creación de una fuerte cadena de valor que genere trabajo calificado, formación constante, tecnología y comunidades pujantes en torno a industrias de todo tipo que consuman y contribuyan a generar energía.

En este escenario, Tecpetrol sigue siendo líder en la producción de gas —considerado el combustible de la transición— y avanza en su desarrollo de petróleo. Además, con una diversificada gama de inversiones y desarrollos en otras fuentes: desde el litio, componente de las baterías que las almacenan, hasta el hidrógeno turquesa y la geotermia, a los que estamos apostando a través de nuestro Fondo de Inversiones TechEnergy Ventures, que ya cuenta con un portfolio de 18 start-ups a nivel global de tecnología energética disruptiva.

Este 2025 tuvimos un gran año en gas. Fortín de Piedra, yacimiento que pusimos en marcha en tan solo 18 meses, gracias a la sinergia con el Grupo Techint y el trabajo conjunto con unas mil empresas locales —mayoritariamente pymes— a las que consideramos como socios, hoy produce más del 15% del gas que se consume en el país.

En febrero de 2024 alcanzamos un trillón de pies cúbicos (TCF) de producción acumulada en siete años, que equivale al consumo de los hogares de Argentina durante 3 años, y este último invierno superamos los 24,4 millones de metros cúbicos por día, de los 120 millones que se producen en la Cuenca Neuquina.

Tecpetrol apuesta al gas, pero también al petróleo no convencional. Foto: gentileza.

Todo este conocimiento en el desarrollo no convencional ahora lo ponemos al servicio de Los Toldos II Este, un nuevo proyecto con el que estamos dando un paso importante en petróleo. En el hub norte de Neuquén, a 30 kilómetros al oeste de Rincón de los Sauces, avanza con buen ritmo la construcción modular de la planta de procesamiento. La inversión contempla unos 70 pozos para la puesta en marcha. Proyectamos una producción de 70.000 barriles por día hacia 2027, llevando nuestro volumen de petróleo en la Cuenca Neuquina a cerca de 100.000.

En este plan de consolidarnos en el petróleo, durante este 2025 además nos unimos al consorcio del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), una plataforma estratégica que nos habilita para la evacuación de crudo. Con una participación del 8%, aportaremos 40.000 barriles diarios para cuando se inaugure en 2026, que se sumarán a la capacidad en Oldelval para transportar nuestra producción a los mercados nacionales e internacionales.

Como en Fortín de Piedra, en Los Toldos II Este nos valemos de las ventajas que nos da pertenecer al Grupo Techint, y para bajar costos y tiempos de perforación aplicamos la ingeniería industrial que está en nuestro ADN.

Aunque las previsiones del precio internacional del petróleo son fluctuantes, seguimos invirtiendo en el país. Nuestro bloque Los Toldos II Este tuvo una inyección inicial de 1.500 millones de dólares, y reabrimos el mercado de capitales internacional para los corporativos argentinos en tiempo récord. Entendemos este hito como la confirmación de la confianza de los inversores en Tecpetrol y en nuestra capacidad de llevar a cabo proyectos complejos.

La tecnología se presenta como un factor clave para mantener los costos en un escenario de precios más reducidos en la competencia internacional. Nuestro Real Time Operation Center, que desde las oficinas en Buenos Aires controla la perforación y terminación de nuestros pozos en la Cuenca Neuquina —pero también de los equipos que operan en Colombia, México y Ecuador— es tecnología aplicada a bajar costos a través de la optimización de procesos.

En un escenario cambiante, hay consensos de que Vaca Muerta ha pasado a ser una política de Estado. En gas, su producción abastece a más del 65% del mercado nacional, ha posibilitado retomar las exportaciones a Chile, iniciar las de Brasil y conectarnos al mundo a través de los proyectos de GNL.

Hoy Vaca Muerta aporta el 60% del crudo que se extrae en el país, y en las proyecciones se prevé que la Cuenca Neuquina alcance un volumen total de un millón de barriles por día en 2035. Se vienen épocas de desafíos tan grandes como lo son las oportunidades. Vaca Muerta es una realidad y tiene el potencial de cambiar a la Argentina.

Si tengo que imaginar nuestra compañía en el futuro, veo a una Tecpetrol más equilibrada en producción de gas y petróleo, orientada en gran medida al no convencional; una compañía que mira a las exportaciones y abastece a los proyectos de LNG, manteniendo su presencia en Latinoamérica e invirtiendo a futuro para la transición energética, asociada a una fuerte cadena de valor industrial.