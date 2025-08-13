Carlos Ormachea sostuvo que Argentina necesita que bajen los costos: «Tenemos una desventaja»

El presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), Carlos Ormachea, disertó en el Precoloquio de IDEA en Rosario este martes. Allí, se refirió a las posibilidades y desafíos de la actividad hidrocarburífera y puntualizó a la necesidad de que bajen los costos para seguir exportando: «Tenemos una desventaja».

Desde el panel titulado “La Argentina productiva: visión de los líderes”, el dirigente reivindicó a Vaca Muerta como un proyecto netamente exportador y celebró la “nueva oportunidad” que abrió el gobierno de Javier Milei de vender al exterior con menos restricciones, así como también que la industria tenga precios domésticos de mercado.

«Hasta la Ley Bases no teníamos la posibilidad de tener precios domésticos fijados por el mercado ni exportar. El RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones) también ayuda. Pero lo importante es que se estableció la reconexión financiera con el mundo», detalló.

En este sentido, apuntó que no tiene sentido pensar en la demanda energética interna a 80 años y destacó que el sector exporta por 10.000 millones de dólares y genera «una balanza comercial positiva que este año llegará a los 6000 millones».

El cónclave rosarino de IDEA fue convocado bajo la consigna de debatir los desafíos de la productividad y eficiencia en la industria hidrocarburífera.

También participaron otros referentes como Alfonso Romero, director ejecutivo Cono Sur de COFCO Internacional; Pablo Sibilla, presidente & CEO de Renault Argentina; Sofia Vago, CEO de Accenture Argentina; y moderó Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay.

Qué dijo Carlos Ormachea de los costos en Vaca Muerta

Por otra parte, el dirigente del CEPH puntualizó con respecto a los costos: «Argentina tiene que hacer las cosas bien para que el costo del capital baje. Cuando hablamos de exportación competimos con el mundo, básicamente con Estados Unidos, y hoy tenemos una desventaja con el costo de capital».

A su vez, dijo que la cadena de valor local tendrá que acompañar el crecimiento del sector y que esto requiere incorporar capital, tecnología «a menor costo», personal capacitado y resolver los problemas de infraestructura en las áreas de producción.

«Las operadoras podemos ayudar a nuestros proveedores con alianzas estratégicas que les defina un horizonte para su demanda», añadió.

Asimismo, resaltó la cantidad de proyectos de infraestructura que se ejecutaron en los últimos años e indicó que hay otros «más ambiciosos» que están en curso y que potenciarán la capacidad de producción.

En este sentido, sostuvo que «si las condiciones del mercado acompañan», la industria podrá mantener el crecimiento de la producción y exportación en los próximos años, los cuales podrían alcanzar «los 30.000 millones en el 2030».