GNL en Río Negro: Pampa Energía reveló cómo será su plan en Vaca Muerta para exportar gas 

Tras la confirmación del segundo buque para exportar GNL desde Río Negro, Pampa Energía reveló parte de su plan en Vaca Muerta para abastecer su cuota de gas, dentro del consorcio Southern Energy (SESA). La compañía prepara una millonaria inversión para desarrollar no solo nuevos pozos de shale, sino también nueva infraestructura de procesamiento.

La empresa que lidera Marcelo Mindlin realizó la presentación de resultados operativos y financieros del segundo trimestre del año, y coincidió con la fecha de oficialización del consorcio de petroleras que integra, para la puesta en marcha del segundo buque para exportar GNL desde las costas rionegrinas. Se trata del barco fábrica MK II que comenzará a exportar gas a finales de 2028 y que requerirá un gasoducto dedicado (ver adelante).

Consultados por los analistas, directivos de Pampa brindaron detalles sobre la producción y actividad que tienen delineada para abastecer ambos buques. El vicepresidente y director Operativo de la firma, Horacio Turri señaló que para alcanzar sus objetivos acelerarán el desarrollo del bloque de Vaca Muerta, Sierra Chata.

“La cantidad total de gas (…) cuando estén operativos los dos buques en Argentina ronda los 6 millones de metros cúbicos diarios. Esto para finales de 2028”, señaló Turri, respecto a los compromisos de Pampa. Vale recordar que la producción total que aportará el consorcio que lideran en conjunto con Pan American Energy, YPF, Harbour Energy y Golar LNG procesará a finales de 2028 unos 27 millones de metros cúbicos por día.

El CapEx (gasto de capital) asociado al incremento de producción y de construcción de nueva infraestructura en Sierra Chata alcanza los 400 millones de dólares» Horacio Turri.

En paralelo, el empresario precisó que el gasto de capital asociado para aumentar la producción en el bloque y para la construcción de una nueva planta en Sierra Chata rondará los 400 millones de dólares.

“De los cuales un 50% corresponde a la planta y el 50% restante a la perforación y completación de pozos. Luego tendremos entre 60 y 80 millones de dólares anuales, de forma estabilizada, para mantener los 6 millones de metros cúbicos diarios”, agregó Turri.

Pampa Energía sobre el gasoducto dedicado al GNL: “TGS podría construir y operar el caño”

El primer buque licuefactor de GNL, Hilli Episeyo, que se espera para finales de 2027, puede abastecerse de gas sin la necesidad de una nueva obra de peso. Esto es porque se utilizará la capacidad ociosa que tiene el Gasoducto San Martín. En este caso solo se necesitará un tramo nuevo de unos 18 kilómetros de largo para conectar con el mencionado caño, y otro más corto, que será offshore y se conectará con el barco fábrica.

Ahora, para el arribo del segundo buque, que se espera para 2028, se necesitará más gas y se aportará desde los yacimientos de Vaca Muerta. Actualmente no hay una línea con capacidad disponible y se requerirá un nuevo caño que estará dedicado exclusivamente para el proyecto..

“Todavía estamos conversando y tratando de alcanzar la mejor solución (para el gasoducto dedicado). Pero eventualmente TGS podría ser parte del consorcio para construir y operar el caño”, indicó Horacio Turri.

Tal como adelantó este medio en mayo, el consorcio de empresas barajaba, por lo menos, dos alternativas para la construcción del mencionado caño. Una de ellas contemplaba inversión extrajera directa y la otra una licitación, proyectada para el último trimestre de 2025.

La posibilidad del ingreso de TGS al consorcio Southern Energy es algo que hasta ahora no había sido mencionado abiertamente. Hoy TGS está en plena carrera para realizar la ampliación del gasoducto Perito Moreno (exNéstor Kirchner) y se esperan novedades antes de fin de año, pues el objetivo es que la ampliación esté terminada para el invierno 2026.