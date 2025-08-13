De la mano de YPF, el GNL de Vaca Muerta se mete en la agenda global de Gastech 2025

El gas natural licuado (GNL) de Argentina, con su epicentro en Vaca Muerta, ha captado la atención de los principales mercados energéticos del mundo. En un hito sin precedentes, YPF se prepara para tener una presencia destacada en Gastech 2025, el evento más importante a nivel global en la industria del gas y el GNL.

Por primera vez en la historia del evento, un presidente de YPF se presentará como orador. Horacio Marín, el actual presidente y CEO de la compañía, será uno de los speakers principales, lo que remarca el creciente interés por el potencial de gas argentino y el ambicioso proyecto de la petrolera de exportación de GNL.

La confirmación de Marín como orador se da a días de que el consorcio Southern Energy (SESA), que integran Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar, anunció la decisión final de inversión por 15.000 millones de dólares para contar con dos barcos licuefactores e iniciar en 2027 la exportación de GNL argentino.

La confirmación de los fondos para todo el desarrollo del plan de SESA marcó que el país logró completar la Fase 1 del mega plan que es Argentina LNG, que tiene dos fases en etapas previas junto con la italiana Eni y la angloholandesa Shell que en conjunto permitiría al sector llegar a un nivel de exportaciones de hasta 15.000 millones de dólares al año.

Gastech: la vidriera clave para el GNL argentino

La participación de YPF en Gastech 2025 es un movimiento estratégico que busca consolidar a Argentina como un futuro jugador clave en el mercado global del gas. La petrolera había tenido un stand el año pasado, pero esta vez se subirá al escenario de los grandes jugadores.

Con los mercados de Europa y Asia en la búsqueda de fuentes de energía seguras y estables, Vaca Muerta se posiciona como una opción viable para diversificar el suministro y con el valor agregado de estar lejos de los focos de conflictos bélicos.

Se espera que Marín, en su presentación, remarque los detalles del plan exportador que no es solo de YPF sino de toda la industria energética y que apunta a llegar a un nivel de exportaciones de más de 100 millones de metros cúbicos por día en cinco años.

¿Qué es Gastech y por qué es tan importante para la industria?

Gastech es considera como el evento más relevante a nivel mundial para el sector del gas natural, el gas natural licuado (GNL), el hidrógeno y las tecnologías de bajas emisiones. Iniciado como una feria en Milán, hoy el encuentro conjuga la exposición con un ciclo de charlas del más alto nivel, tanto de parte de las empresas como de los funcionarios y gobiernos que participan.

Su importancia radica en varios pilares:

Centro de negocios y tecnología: Es un punto de encuentro para todos los actores de la cadena de valor del gas, desde productores y transportistas hasta comercializadores y consumidores.



Foro de debate global: Reúne a líderes políticos, ejecutivos de empresas, expertos y analistas para debatir sobre las tendencias geopolíticas del gas y las políticas energéticas. Es el homólogo a CERAWeek pero focalizado en el sector del gas.



Motor de la transición energética: Se dedica una gran parte de la agenda a temas como el hidrógeno y la captura de carbono, posicionando al gas natural como un «combustible de transición» vital en el camino hacia las energías renovables.

Oradores de primer nivel mundial

Gastech reúne a la élite de la industria energética global. Además de Horacio Marín por parte de YPF, se espera la participación de otros líderes de talla mundial:

Patrick Pouyanné , Presidente y CEO de TotalEnergies.

, Presidente y CEO de TotalEnergies. Saad Sherida Al-Kaabi , Ministro de Estado para Asuntos Energéticos de Qatar y Presidente y CEO de QatarEnergy.

, Ministro de Estado para Asuntos Energéticos de Qatar y Presidente y CEO de QatarEnergy. Wael Sawan , CEO de Shell.

, CEO de Shell. Amin H. Nasser , Presidente y CEO de Saudi Aramco.

, Presidente y CEO de Saudi Aramco. Claudio Descalzi, CEO de Eni.

CEO de Eni. Mike Wirth, Presidente y CEO de Chevron.

La presencia de Horacio Marín en esta selecta lista de ejecutivos resalta la importancia que el proyecto de GNL de Argentina ha adquirido en la agenda energética mundial.