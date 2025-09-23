SUSCRIBITE
Energía

Cayó la venta de combustibles en Neuquén y Río Negro: el consumo en agosto retrocedió más del 2% interanual

Ambas provincias mostraron un retroceso comparado con agosto de 2024.  Las ventas de nafta registraron un alza interanual del 0,73%. El gasoil, por su parte, cayó 8,12%.

Redacción

Por Redacción

Foto: archivo Matías Subat.

Foto: archivo Matías Subat.

La venta de combustibles mostró un leve crecimiento interanual en agosto de 2025. Sin embargo, se registró un retroceso comparado con el mes de julio. Por su parte, en Neuquén y Río Negro la variación interanual dio negativa.

En el mes anterior las estaciones de servicio registraron un aumento marginal en sus ventas del 0,41% de forma interanual con la comercialización de 1.420.350 m³, apenas por encima de los 1.462.232 m³ registrados en el mismo mes de 2024. Aún así, en comparación con julio del 2025, se registró una caída del 2,86%.

Fuente: Surtidores.

«Los productos Premium continúan demostrando una tendencia de alto crecimiento en sus valores interanuales: 15,56% la nafta y 10% el gasoil G3. En tanto, la súper cayó 0,86% y el diésel Grado 2, cayó un 9,29%», informaron desde Surtidores.

Cayeron las ventas de combustibles en Neuquén y Río Negro

Del relevamiento de las 24 provincias, ocho tuvieron índices interanuales positivos. Esta lista fue encabezada por Santiago del Estero (10,65%), Buenos Aires (7,01%) y San Juan (6,82%).

Asimismo, las que más volumen vendieron en agosto fueron Buenos Aires (490.833 m³), Córdoba (151.126 m³), Santa Fe (115.012 m³) y CABBA (89.789 m³).

Por otra parte, Neuquén registró una caída interanual de 2,53% ( pasó de vender 35.763 m³ a 34.858 m³) mientras que en Río Negro las ventas cayeron 2,23% (vendieron 42.333 m³ en 2024 y 41.391 m³ en 2025).

Sin embargo, en las provincias que hubo más retrocesos fueron CABA (por séptimo mes consecutivo con -11,72%), Misiones (-10,56%) y Santa Cruz (-6,52%).

Fuente: Surtidores.

Ventas por empresas: cuál fue la que más creció y qué producto fue el más vendido

Entre las empresas, Gulf se destacó sobre el resto con una suba interanual del 9,55%. Estuvo seguida por YPF con 4,88%.

Fuente: Surtidores.

Por último, el consumo de nafta marcó un alza interanual del 0,73%, mientras que el gasoil cayó 8,12% comparado con agosto 2024.

Fuentes: Surtidores.


Temas

Combustibles

Estaciones de servicio

Neuquén

Río Negro

La venta de combustibles mostró un leve crecimiento interanual en agosto de 2025. Sin embargo, se registró un retroceso comparado con el mes de julio. Por su parte, en Neuquén y Río Negro la variación interanual dio negativa.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios