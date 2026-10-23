Chubut inauguró el parque eólico más grande del país: 582 MW de potencia y US$740 millones de inversión

Aluar inauguró la quinta etapa de su complejo eólico ubicado en Puerto Madryn, Chubut, y con la incorporación de 336 MW llevó su potencia total a 582 MW, convirtiéndolo en el parque eólico más grande de la Argentina.

La ampliación demandó una inversión acumulada de más de 740 millones de dólares y consolidó a la provincia como uno de los principales polos de generación de energías renovables del país. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, participó de la inauguración junto al presidente de Aluar, Javier Madanes Quintanilla, y autoridades provinciales y municipales.

El complejo cuenta ahora con 119 aerogeneradores distribuidos sobre una superficie de aproximadamente 200 kilómetros cuadrados, similar al tamaño de la Ciudad de Buenos Aires. Su capacidad de generación es equivalente al consumo eléctrico de unos 600.000 hogares y representa cerca del 12% de toda la potencia eólica instalada en el país.

Una quinta etapa récord

La quinta etapa incorporó 336 MW, una potencia que por si sola superó los 246 MW que sumaban las cuatro etapas anteriores. La nueva fase está integrada por 56 aerogeneradores de 6 MW cada uno, con una altura de 182,5 metros y rotores de 165 metros de diámetro. La inversión específica de esta etapa fue de unos 400 millones de dólares, dentro de una inversión acumulada del complejo que ronda los 740 millones.

La obra también requirió infraestructura de gran escala: se construyeron 95 kilómetros de caminos, una estación transformadora y 35 kilómetros de líneas de alta tensión para vincular la generación con la planta industrial de Aluar en Puerto Madryn.

El parque está emplazado en los predios El Llano y La Flecha, a unos 25 kilómetros de Puerto Madryn, y forma parte de una estrategia que la compañía comenzó hace una década para incorporar generación renovable a su matriz energética.

Energía para la planta de aluminio de Aluar

La mayor parte de la energía renovable generada está destinada a abastecer la planta de aluminio de Aluar, una de las industrias con mayor demanda eléctrica del país.

Con la quinta etapa, la participación de la energía eólica en la matriz eléctrica utilizada por la compañía pasó del 12% al 33%, mientras que se redujo la participación de la generación térmica a gas. La generación hidroeléctrica de Futaleufú continúa aportando el resto de la matriz.

La nueva etapa está proyectada para generar unos 1.500 GWh anuales. De acuerdo con la información difundida por la compañía, esa generación permitirá evitar el consumo de alrededor de 870.000 metros cúbicos de gas natural por día y reducir en más de un millón de toneladas anuales las emisiones de dióxido de carbono.

El complejo todavía tiene margen para crecer, ya que el predio propio donde está instalado el parque tiene unas 57.400 hectáreas y permitiría incorporar hasta 1.500 MW adicionales de potencia eólica.

Chubut busca aprovechar su recurso eólico

Durante la inauguración, Torres destacó las condiciones naturales de la provincia y planteó que el desafío es transformar ese recurso en más producción e infraestructura.

«Estamos aprovechando todo lo que demanda el mundo: extensión territorial, los mejores rindes de viento y la posibilidad concreta de industrializar nuestros recursos», señaló el gobernador.

Torres también destacó la importancia de que la generación renovable esté vinculada con una actividad industrial y exportadora. «Aluar creció de la mano del crecimiento de la provincia y del crecimiento de Puerto Madryn«, afirmó, y sostuvo que contar con el parque eólico más grande del país representa «desarrollo y progreso».

El mandatario remarcó además que la provincia necesita aprovechar sus recursos naturales para generar valor agregado y atraer nuevas inversiones, con previsibilidad y seguridad jurídica.

Una nueva etapa para Aluar

La inauguración se inscribe en el plan de Aluar para ampliar su participación en el sector energético. La compañía ya combina generación térmica, hidroeléctrica y eólica y analiza nuevos proyectos vinculados con generación solar y almacenamiento con baterías.

El vicepresidente de Aluar, Federico Mérener, señaló que hace una década la empresa decidió incorporar el viento a su matriz energética y que la inauguración de la quinta etapa representa la continuidad de esa estrategia.

En ese marco, recordó que en 2016 Aluar asumió el compromiso de «transformar el viento en industria, en empleo y en nuevas oportunidades de desarrollo para toda una región», una decisión que dio origen al crecimiento progresivo del complejo eólico.

Por su parte, el gerente industrial de la Planta de Aluminio Primario de Aluar, Ángel Reyes, destacó que la inauguración de la nueva etapa representa el resultado de años de planificación, inversión y trabajo conjunto.

«Es una muestra concreta de hacia dónde miramos como compañía«, expresó, y agregó: «Parados hoy aquí nosotros vemos mucho más que infraestructura, torres, aerogeneradores. Vemos también años de trabajo constante y desafíos superados».