Cómo proyecta Neuquén que será el derrame de Vaca Muerta: recaudación, regalías y sueldos

Vaca Muerta implica casi el 70% de los ingresos de Neuquén que destina al pago de sueldos. Foto: Gentileza.

La presentación del proyecto de presupuesto 2026 en Neuquén destapó la singularidad fiscal que confiere Vaca Muerta.

El cálculo provincial, cuyo monto total asciende a $7,2 billones, exhibe una estructura de ingresos capaz de garantizar la estabilidad económica y superar, en magnitud, las necesidades de financiamiento de todo el sistema universitario público nacional.

El título 5 del proyecto, dedicado a los recursos, muestra la contundencia de la recaudación propia. Los dos pilares de la caja provincial -las regalías hidrocarburíferas y el impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB)– suministran el músculo financiero central.

La previsión gubernamental establece que la combinación de regalías por explotación de gas y petróleo con la recaudación de IIBB posee la suficiente potencia para costear la totalidad de los sueldos del personal de la Administración Pública Provincial.

Poder de Recaudación Propia

El presupuesto, así, garantiza el funcionamiento del Estado con recursos generados íntegramente en territorio neuquino con la explotación de recursos no renovables.

El Impuesto a los Ingresos Brutos, el principal tributo provincial, mantiene su alícuota para el próximo ejercicio. Resulta que este impuesto exhibe una dependencia directa del shale: el 80% de su integración total lo constituyen los pagos efectuados por las empresas petroleras y de servicios asociados. En este escenario, la Coparticipación Federal y otros recursos tributarios de origen nacional cumplen un rol secundario dentro de la matriz de ingresos.

Variables Macroeconómicas Críticas

El documento detalla las pautas macrofiscales utilizadas para el proyecto de presupuesto 2026, entre ellas un crecimiento del PBI real del 5 %, una inflación interanual estimada del 10,1 % a diciembre de 2026 y un tipo de cambio proyectado de 1.423 pesos por dólar.

En cuanto al sector hidrocarburífero, se proyecta una producción diaria promedio de 105,8 mil metros cúbicos de petróleo, equivalente a un aumento del 28,7 % respecto del promedio previsto para 2025, y una producción diaria de gas de 99,3 millones de metros cúbicos, con un incremento del 1,6 %. Asimismo, se estima un precio del barril de regalías de 55 dólares y un precio del gas de 2,94 dólares por millón de BTU, ambos con caídas respecto de los valores ponderados proyectados para 2025.

Para el cálculo de las regalías, la provincia no solo considera los volúmenes de producción esperados en los yacimientos de Vaca Muerta, sino que también incorpora dos variables críticas del escenario macroeconómico: el precio internacional del petróleo y la cotización del dólar.

Salud de las Cuentas Públicas

La salud de las cuentas públicas permanece atada a la volatilidad global. Cualquier desvío de estas proyecciones en el mercado energético internacional o en el tipo de cambio generaría un impacto directo en la recaudación provincial.

El monto global que el Presupuesto Provincial presenta para 2026, fijado en $7,2 billones, establece una analogía sorprendente con la situación educativa del país. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había solicitado precisamente $7,2 billones para asegurar la operación de las 70 universidades públicas nacionales. No obstante, la propuesta presupuestaria del Gobierno Nacional tan solo contempla $4,8 billones, un recorte que los rectores califican de insuficiente.

Ingresos por el petróleo 2,3 billones se espera recaudar en 2026 solo por regalías petrolíferas, un 24% más de lo que se reunió este año.

El Presupuesto de la provincia de Neuquén alcanza la misma cifra que el CIN había reclamado para la educación superior de todo el país. Esta equivalencia no solo pone de relieve el caudal de riqueza que circula en la provincia gracias a Vaca Muerta, sino que ilustra la capacidad de la administración local para sostener un nivel de gasto que, a nivel federal, genera atracción de migrantes.

Detalles del Gasto y Fuentes de Ingreso

El gobierno neuquino estimó el gasto en personal a partir de la ejecución registrada entre enero y agosto, ajustada por aumentos salariales, crecimiento vegetativo e incorporación de nuevos establecimientos. La proyección para 2026 asciende a 4,2 billones de pesos, equivalente al 67 % del gasto corriente y al 57 % del gasto público provincial.

“Ingresos totales, que es sumar los ingresos corrientes más los ingresos de capital, da 7,5 billones, y gastos totales 7,4. Ahí le sumamos a los gastos corrientes, los gastos de capital, establecemos un resultado primario positivo de 257 mil millones, y el resultado financiero es 132 mil millones. ¿Qué diferencia tiene uno con el otro? Son los intereses de la deuda, el servicio de pago de intereses”, explicó el ministro de Economía, Guillermo Koenig.

En el proyecto se estiman ingresos corrientes por 7,5 billones de pesos, la mayor parte de los cuales provendrán de las regalías (más de 2,9 billones de pesos) y la recaudación provincial de impuestos (2,3 billones). La coparticipación nacional, un tema sobre el cual el gobierno neuquino puso el foco dado el bajo índice que recibe en comparación con otras jurisdicciones, aportará 1,2 billones a las arcas provinciales.

Producción y Consenso Fiscal

El ministro indicó que el proyecto tiene en consideración las pautas macroeconómicas planteadas por Nación al momento de hacerlo y “sobre estas pautas, no nos podemos mover, porque estamos adheridos al Consenso Fiscal y las tenemos que respetar”, comentó.

Neuquén se mantiene como la principal provincia productora de crudo del país, aporta el 65,5 % y el 95 % de su producción es no convencional, lo que la lleva a niveles históricos favorecidos por nuevos proyectos y mejoras en infraestructura.

Ingresos por el gas 680.707 millones se recaudarán por regalías de gas, lo que implica un 21% respecto a este año.

La producción provincial registró una variación interanual del 24 %, y para el próximo año se prevé un crecimiento del 29 % respecto del Presupuesto 2025, impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta.