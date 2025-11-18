El Presupuesto 2026 no incluye la suba salarial, pero dejó “plata guardada” en Neuquén

El Presupuesto 2026 que empezó a tratar este martes la Legislatura de Neuquén no contempla la pauta salarial del año que viene, aún en plena negociación con los gremios estatales, pero los funcionarios de Economía confirmaron ayer que dejó “plata guardada” para afrontar eventuales subas.

El proyecto se trató esta mañana en la comisión de Presupuesto y los diputados plantearon preguntas sobre los montos ejecutados hasta septiembre, el porcentaje a invertir en obra pública, las prioridades de gestión y algunas críticas sobre cómo fue elaborado.

El presupuesto estimó ingresos totales por 7,5 billones de pesos y gastos por 7,4 billones, con un resultado financiero de 132.328 millones de pesos.

“Es un presupuesto ajustado, pero con superávit”, dijo ayer el ministro de Economía, Guillermo Koenig, quien asistió a la Legislatura junto a la secretaria de Hacienda, Carola Pogliano, y funcionarios de Obras Públicas.

El proyecto enviado a la Legislatura incluye una erogación de 4,2 billones de pesos en salarios de los trabajadores estatales, un 68% de los gastos corrientes. Pero ese no será el número definitivo, ya que Koenig confirmó que no se contemplaron los aumentos del año que viene por no estar cerrada aún la negociación con los sindicatos.

“En el presupuesto anterior estaba la pauta salarial, ahora no porque no está acordada, pero hemos dejado en aplicaciones financieras una partida para eso”, sostuvo.

“Hoy no podemos decir cómo se va a distribuir, pero hay plata guardada en gastos corrientes en la distribución por ministerios y también dejamos las famosas NAP (partidas no aplicadas a ningún programa) de contingencias para desvíos en sueldos u otras emergencias”, detalló Pogliano.

La discusión con los gremios comenzó el 5 de noviembre y aún no encontró una resolución, luego de que el gobierno ofreciera una suba del 5% para el semestre dividida en dos tramos trimestrales y una revisión del acuerdo para el segundo semestre.

Inversión en obras

«Es categórico el presupuesto porque, además de dar superávit, la provincia se ha desendeudado y porque se ha apostado a la obra pública”, destacó el jefe de la bancada de Comunidad, Ernesto Novoa.

Koenig también defendió ayer la “decisión política” de realizar obras, para lo que se destinará el año que viene 1 billón de pesos. “El gobernador nos solicita que nos aboquemos a eso y tratemos de concretarlas rápidamente con las herramientas del Estado, con transparencia, licitaciones internacionales”, planteó.

En el debate del proyecto de presupuesto, desde la oposición Darío Martínez (UP) planteó que el monto era menor en términos proporcionales que el año pasado. “La pretensión era tener un mayor número pero es el que nos está dando con el financiamiento que tenemos”, apuntó Koenig.

También justificó que más de un tercio de la inversión sea para la pavimentación de rutas y que no haya una suma mayor en viviendas, como opinó el legislador: “Tenemos que pensar en el Neuquén que viene y en la infraestructura que va a necesitar para que se generen más actividades”.

“No vamos a negar la necesidad de vivienda que también se están pensando en otros mecanismos, acceso a créditos con tasas subsidiadas, ver con los privados una gestión mixta”, añadió.

El proyecto no fue sometido a votación hoy, sino que seguirá en debate el martes que viene.