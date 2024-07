Crisis eléctrica: por qué Cammesa alertó sobre posibles apagones en el verano

Como si fuera una mamuska de crisis, lo que sucede con los contratos de concesión de las centrales hidroeléctricas de los ríos Limay y Neuquén es parte de una crisis mucho más amplia que atraviesa todo el sector de la energía eléctrica repotenciada con la decisión del gobierno nacional de avanzar hacia una desregulación de la Compañía Administradora Mayorista del Mercado Eléctrico (Cammesa).

El objetivo del gobierno al quitarle funciones a Cammesa es que el sistema eléctrica vuelva a sus orígenes, como sucedió hasta la década de los noventa, con un menor rol interventor del Estado que fomentaba entonces la competencia entre los actores privados, derivando así en bajas de los costos y las tarifas.

Sin embargo, desde el sector se advierte que las medidas tomadas por el gobierno hasta ahora, han generado una suerte de Frankestein rengo, pues en varios casos se avanzó en quitar funciones al Estado, pero sin haberse autorizado al sector privado a poder avanzar en esas funciones.

“Estamos en el limbo, muchas cosas ya no puede hacer Cammesa pero tampoco los privados”, contó una alta fuente de la industria a RÍO NEGRO. Y citó como ejemplo lo que sucede con la compra de gas natural para el funcionamiento de las centrales térmicas: “hoy Cammesa ya no puede comprar gas para asignar, supuestamente ya compraron todo lo necesario de acá a fin de año, pero si algo falla no sabemos qué hacer porque hoy por hoy, los privados tampoco podemos salir a comprar el gas y trasladarlo a los costos”.

La advertencia no es para nada menor, no solo teniendo en cuenta la reciente crisis del gas que se vivió en mayo pasado, cuando precisamente la mala planificación en la importación de gasoil y GNL, llevó a cortes en industrias y en todas las estaciones de GNC del país.

Pero además, un reciente informe de la misma Cammesa sobre el peor escenario de crisis que podría darse en el verano, marca una clara señal de alerta que se debe tomar e indica por qué desde la entidad se lo divulgó.

Si bien el informe sobre posibles apagones en el verano fue interpretado por algunos medios de comunicación como algo que efectivamente sucederá, desde las empresas del sector se explicó que “es el escenario de peor situación que puede darse en este verano, que marca que habría que realizar cortes rotativos, pero no es que es algo que sí o sí va a suceder”.

Y sumaron que “está muy bien que se haya elaborado ese escenario después de lo que vivimos con el gas y en especial ante los cambios en el rol de Cammesa”.

El estudio plantea, por un lado, que la crisis que afronta el sector derivará en una menor oferta de energía por parte de la generación térmica, por centrales que saldrán de funcionamiento. A la vez, contabiliza la menor energía nuclear que se contará por los trabajos de mantenimiento que se realizan en Atucha 1, y completa el cuadro con el efecto que tendría no solo un crecimiento vegetativo de la demanda de energía del 2% anual, sino además el impacto de una mayor demanda por una ola de calor.

El resultado del informe es que aún importando el máximo de energía posible no se podría hacer frente a tal demanda, y para evitar apagones y sus imprevistos, se debería acudir a cortes rotativos programados, en plena ola de calor.

«El informe hace hincapié en la baja de la generación que se dará por los altos costos y bajos precios, pero de momento la única nueva oferta que se puede sumar es la renovable, porque las térmicas también quedaron en un limbo con la anulación de la licitación TerConf, porque no tenés forma si no es con una licitación de poder sumar generación», cerraron las fuentes.