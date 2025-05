A pesar de que fueron buenas amigas durante una parte de su estadía en Gran Hermano (Telefe), el vínculo entre Juliana “Furia” Scaglione y Catalina Gorostidi se rompió de forma definitiva.

Luego de varios cruces en las redes, la participante más popular de la anterior edición del reality decidió aclarar por qué no tiene ningún interés en volver a compartir algo con su excompañera.

En ese sentido, remarcó que la idea de cruzarse con Gorostidi fue una de las razones por las que rechazó la invitación al casamiento de Brian Alberto -que se celebrará el jueves dentro de la casa más famosa del país-.

“Ya aclaré que querían que entre con Cata y yo con ella no voy a compartir absolutamente nada”, sostuvo en diálogo con LAM (América).

Además, también prefirió no responder a las chicanas que Gorostidi le dedicó en X. “No hay que contestar; a palabras necias, oídos sordos. Así que nada, que siga tratando de rascar olla, porque es lo que hace”, dijo filosa.

Por qué los ex “Gran Hermano” le soltaron la mano a Catalina Gorostidi

Furia afirmó que muchos ex hermanitos decidieron darle la espalda a Gorostidi porque no le gustaron algunas de sus actitudes. “Se quedó sola. Hay un montón que están saliendo a hablar y ahora le rasca la fama a otros compañeros nuevos. Se está mostrando su verdadera cara”, indicó.

Y agregó: “Trataron de ayudarla y estar con ella, pero la realidad es que la mina siempre te termina pagando de mala manera”.

Por ese motivo, tomó la decisión de evitarla en cualquier contesto. “No la quiero en mi día a día ni en mi vida. Perderé laburos, perderé lo que sea, pero no comparto, no me interesa. No me voy a sentar en un lugar en el que tenga que compartir con esa persona porque no merece ni siquiera dos minutos de cámara”.

Al cierre de la charla, lamentó que Cata solo logre trascender a través de los escándalos. “No siempre uno brilla desde la pelea”, remató.