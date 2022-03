Darío Martínez tras la nota de la polémica: “No hay ninguna pelea”

Martínez bajó el tono a la polémica. Sostuvo que no hay peleas con Guzmán y que se trató de una nota habitual en la gestión.

Luego de la polémica nota en la que alertaba al ministro de Economía, Martín Guzmán, y al presidente Alberto Fernández sobre el efecto que tendría no disponer de los fondos necesarios para el sistema energético de este mes, el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, dialogó con Energía On. Aseguró que “no hay ninguna pelea” con Guzmán, detalló que “ya están garantizados los fondos para el normal funcionamiento” y remarcó: “yo tengo que hacer mi trabajo, que el sistema funcione, lo demás es especulación”.

Tanto en su carrera previa a la llegada a Energía, como desde que asumió el cargo, Martínez ha cultivado un perfil medido, manteniendo buenos términos con ambos lados de la grieta que se acrecienta en el seno del gobierno.

Es por esto que lo primero que el secretario de Energía remarcó fue que “no es una carta, no mandé ninguna carta, esto es una nota dentro de un expediente, como hay en tantos otros expedientes. No sé de dónde sacaron que era una carta”.

Y agregó que “es una nota como un montón más. Cuando en Hacienda no llegamos al esquema necesario se eleva a autoridades superiores de Hacienda y a las mías”.

El porqué de la nota enviada

Martínez explicó que “todos tenemos conocimiento y conciencia de esta tremenda crisis mundial que se está viendo: Estados Unidos aumentó el precio de los combustibles en más de un 100% en pocos días, hay cortes de energía en China. Eso nos lleva a nosotros a tener que mantener un monitoreo permanente sobre los bordes presupuestarios”.

Consultado sobre los duros términos de la nota, que marcaba que se estaría ante un escenario de “catástrofe”, el titular de Energía expresó que “el tenor de la nota es grave porque la situación es grave, y la premura en la toma de decisiones nos lleva a necesitar esa celeridad”.

Pero remarcó que “esto es un mecanismo habitual formal, de cómo se tramitan los expedientes, donde la secretaría debe informar qué decisiones se deben tomar sobre los bordes presupuestarios”.

Martínez explicó que “nosotros hacemos una planificación semanal y mensual a principio de año y se va ajustando luego con los valores. Luego en función de la disponibilidad se van poniendo los techos, y ante cada decisión tengo que fundamentar el por qué”.

Y agregó que “no hay peleas, todos los meses Hacienda pone los techos bajos, ellos tratan de ponerlos lo más bajo posible y nosotros tratamos de que no se resienta el sistema, lo que se planificó y la programación está clara pero los montos van variando y más en este contexto internacional”.

El viaje a Houston con Guzmán

La nota que desencadenó la polémica fue firmada por Martínez este martes 15, a pocos días de haber compartido viaje a Houston con Guzmán.

“Fuimos en distintos vuelos pero estuve reunido con él (Guzmán) y hablamos de esto. El tema es que la nota es una es una nota formal en un expediente donde me contestan formalmente el techo, es la formalidad cómo se discute el expediente, no es que no lo hablamos antes”, indicó.

Y agregó que “ese mismo martes hubo encuentros y el miércoles ya destrabé y empecé a mandarle las autorizaciones a Ieasa y Cammesa”. Y remarcó que “se van a ir cumpliendo todos los compromisos de marzo y no hay riesgos en el sistema, la provisión está asegurada”.

Una operación en los medios

“No se quién transformó la nota en decir que era una carta, lo cual no es. Hace 15 meses estoy en la secretaría, y hace 15 meses que es así y más con tanta diferencia de precios que tenemos hoy”, indicó Martínez y arremetió “yo hago mi trabajo, cómo los medios lo toman o lo utilizan, es otra cosa”.

Martínez negó que la misma haya tenido vinculación con el debate que se dio ayer en el Congreso. “Yo elevé la nota y es totalmente independiente al debate en el Congreso. Todo eso es especulación, yo tengo que hacer mi trabajo y que el sistema funcione y no tenga problemas. Por algo están todas las notas de los meses anteriores también”.

Más notas en los meses por venir

“Este invierno vamos a tener una situación muy delicada, en la que vamos a tener que ser muy creativos y tener diferentes alternativas a disposición sobre la mesa ya planificadas”, aseguró Martínez y agregó que la actual nota responde “a los techos de marzo pero la situación especial se va a dar todos los meses y se va estar monitoreando todo el invierno”.

En ese sentido anticipó que “las acciones para enfrentar la situación van a necesitar una coordinación interministerial y la coordinación con las provincias, con planes de eficiencia energética, para optimizar la energía porque además el país demanda cada vez más energía, la hidraulicidad es baja, Bolivia nos va a dar menos gas que el año pasado más allá de la negociación y el GNL va a ser más caro”.

Entre las alternativas para el invierno, Martínez confirmó que se avanza en un intercambio de gas con Chile y en un pedido para que Brasil solicite menos energía a la Argentina.

Y señaló “este contexto internacional ratifica el Plan Gas.Ar y el gasoducto, pero nos pone a resguardo recién el año que viene cuando haya capacidad de transporte”.