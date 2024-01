DNU: qué modificaciones se hicieron a la ley de Generación Distribuida

La batería de modificaciones que instaló la nueva gestión de gobierno tocó también a la Generación Distribuida. Dejó sin efecto los artículos 16 a 37 de la Ley, afectando a la implementación de un fondo de promoción y al capítulo de fomento de la industria nacional. «El impacto como recorte es nada y el Estado se corta las manos«, expresó el especialista en ecología y exdiputado, Juan Carlos Villalonga.

En el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 se lee que las modificaciones persiguen el objetivo de «eliminar la ayuda estatal y la estructura de control«. Sin embargo, las modificaciones hechas no mueven la aguja en estos términos, ya que la ley de Generación Distribuida no tiene carga presupuestaria y parte de ella no ha sido instrumentada, por lo que no se estaban aplicando.

Desde la fundación Círculo de Políticas Ambientales, de la que participa Villalonga, explicaron que los artículos derogados funcionan como una serie de herramientas que el Estado «puede usar discrecionalmente para incentivar la generación y consumo de fuentes limpias«. El Poder Ejecutivo, «en vez de actuar como un promotor, actúa obstruyendo un desarrollo de impacto positivo«, marcaron.

La Ley 27.424 de Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable integrada a la Red Eléctrica, consta de tres partes. La primera apunta a la definición y el reconocimiento del derecho de los usuarios a ser usuarios-generadores y el vínculo a generar con la distribuidora. «Establece deberes y obligaciones de cada parte que no se modifican» con el DNU, indicó Villalonga en diálogo con Energía On.

Con los artículos derogados por el Decreto 70/2023 se eliminan la segunda parte del Régimen de Promoción y la tercera sobre el Régimen de promoción industrial. Más en detalle, del 16 al 24 se elimina el Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables (Fodis). «Este fondo no cuenta con una asignación fija, sino que es constituido acorde al presupuesto de cada año», indicaron desde la fundación.

La derogación de esta segunda parte de la ley no significa que se recortarán gastos, ya que con no asignar fondos, alcanza. Este permite a la Autoridad de Aplicación instrumentar formas de promoción de la generación distribuida de fuentes renovables, «incluso segmentar, zonificar y dar impulso a alguna provincia», explicó Villalonga. Sin embargo, ninguno de estos mecanismos ha sido utilizado hasta ahora.

Entre el artículo 25 al 31 se establecen distintos instrumentos de promoción que la Autoridad de Aplicación puede utilizar. Se trata de una “caja de herramientas” opcionales, por lo que no hay obligaciones para la Autoridad de Aplicación. Vale señalar, que la mayoría usaría al Fodis. «La verdad que el Estado se está cortando las manos a la hora de poder acelerar la Generación Distribuida», marcó.

El único instrumento que se encontraba operativo es el “crédito fiscal”, que no requiere del Fodis, y está expuesto en el artículo 28. Se trata de un instrumento opcional que, «con importantes restricciones y un cupo aprobado por el presupuesto nacional, significa que una parte menor de la inversión puede ser utilizada al pago de impuestos nacionales«, explicaron.

La implementación de este crédito «apalancaba la inversión privada«, aseguró Villalonga. En este caso, con discontinuar el cupo asignado a través del Presupuesto Nacional alcanzaba. «Su impacto resulta ridículamente pequeño para que se justifique tomar esta medida como de «necesidad y urgencia», señalaron desde la fundación.

En cuanto a la tercera parte de la ley, se relaciona con la Promoción Industrial. Esta se encontraba sin aplicación y sin instrumentar, por lo que su derogación no tiene impacto fiscal o presupuestario, «y el Estado se quita herramientas para la promoción de una actividad de relevancia», expresaron.

«Argentina necesita expandir la generación distribuida, puesto que hace ganar eficiencia al sistema eléctrico nacional, moviliza inversiones privadas y genera empleo en todo el territorio nacional», indicaron desde el círculo.