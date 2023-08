Egipto: Dos buques petroleros chocaron en el canal de Suez

Dos petroleros que transportaban productos derivados del petróleo y gas natural licuado (GNL) chocaron en un tramo de un solo carril del Canal de Suez, en Egipto. El hecho interrumpió por algunas horas el tráfico a través de la vía fluvial mundial, expresaron ayer autoridades egipcias. Según los primeros análisis, no hubo personas dañadas ni señal de contaminación.

La Autoridad del Canal de Suez dijo en un comunicado que el BW Lesmes, un petrolero con bandera de Singapur que transporta GNL, sufrió una falla mecánica en sus sistemas de propulsión y dirección el martes por la noche y encalló. El Burri, un petrolero de productos petroleros con bandera de las Islas Caimán, chocó con él en el kilómetro 144 de la vía fluvial, expresaron desde el canal.

La colisión interrumpió el tráfico y la autoridad del canal desplegó sus remolcadores para mover los dos camiones cisterna. Los barcos formaban parte de un convoy que transitaba por el canal desde el Mar Mediterráneo hasta el Mar Rojo. A las pocas horas, el tráfico volvió a la normalidad en ambas direcciones, según comunico el almirante Ossama Rabei, jefe de la autoridad del canal.

Las autoridades culparon a las fuertes corrientes en esta parte del Canal de Suez por la colisión. La firma de servicios de la vía maritima Leth Agencies subrayó que el incidente retrasó el tránsito de 21 embarcaciones hacia el sur que estaban programadas para pasar por la vía fluvial el martes. Alrededor del 10% del comercio mundial fluye a través del canal.

Construido en 2018, el Burri tiene 250 metros de largo y 44 metros de ancho. El BW Lesmes se construyó tres años después y tiene 295 metros de largo y 46,43 metros de ancho, según datos de MarineTraffic, un proveedor de servicios de seguimiento de embarcaciones.

Las autoridades del Canal dijeron que lograron reflotar y remolcar el BW Lesmes. También sacaron el Burri del canal. «Todos los miembros de la tripulación están a salvo y no hubo heridos ni informes de contaminación«, indicaron desde BW LNG AS, los operadores del BW Lesmes, en un comunicado.

Rabei comentó que las inspecciones iniciales mostraron que no hubo daños significativos en los camiones cisterna ni contaminación en el lugar. Un equipo técnico de Oslo, Noruega, llegaría al barco más tarde el miércoles para investigar, dijo BW LNG AS.

En los últimos años, una serie de barcos se han encallado o averiado en el Canal de Suez. A principios de este mes, un remolcador se hundió en el canal después de chocar con un petrolero con bandera de Hong Kong.

La colisión del martes ocurrió en la misma sección del canal, donde el Ever Given, un colosal portacontenedores de bandera panameña de casi 400 metros de largo, se estrelló contra un banco en un tramo del canal de un solo carril en marzo de 2021, bloqueando la vía fluvial durante seis días. El Lesmes es mucho más corto que el Ever Given.

El canal, que conecta el mar Mediterráneo y el mar Rojo, se inauguró en 1869. Proporciona un vínculo crucial para el petróleo, el gas natural y las cargas. La autoridad del canal opera un sistema de convoyes, que consta de uno por día en dirección norte y otro en dirección sur.

Según la Autoridad del Canal de Suez, el año pasado pasaron por la vía fluvial 23.851 buques, frente a 20.649 buques en 2021. Los ingresos del canal en 2022 alcanzaron los 8.000 millones de dólares, los más altos de su historia.