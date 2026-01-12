El fondo Burford pedirá este jueves que declaren a la Argentina en «desacato» por el fallo de YPF y reclaman sanciones

El año pasado el Gobierno negó estar en «desacato» ante la amenaza del fondo. (Foto: archivo gentileza)

La tensión en los tribunales de Nueva York vuelve a escalar. A pesar de los esfuerzos de la Procuración del Tesoro por mostrar voluntad de colaboración, los beneficiarios del fallo YPF (liderados por el fondo Burford Capital) confirmaron que este jueves 15 de enero presentarán un pedido formal para que la República Argentina sea declarada en desacato.

La novedad fue anticipada por el especialista Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, quien detalló que la medida incluirá una solicitud de sanciones económicas contra el país por incumplir la orden de entregar correos electrónicos y chats de WhatsApp de funcionarios públicos.

El motivo: «Faltan seis»

El nudo del conflicto sigue siendo la entrega de información en el marco del discovery de «alter ego», donde los fondos buitre intentan probar que el Estado y YPF actuaron como una misma entidad para extender el embargo a los activos de la petrolera.

Si bien el Gobierno aseguró días atrás que estaba «cumpliendo plenamente«, Maril reveló el dato fino que motiva la embestida de los demandantes: «La mayoría de los funcionarios ya cumplió, pero al 12 de enero todavía restan seis«, explicó el analista.

Esta falta de documentación de media docena de figuras clave (entre las que se encuentran funcionarios de la gestión actual y la anterior) es la ventana que aprovechará Burford para exigir castigos monetarios diarios hasta que se complete la entrega.

La defensa de Argentina

Desde el Palacio de Hacienda y la Procuración del Tesoro mantienen la postura de que no hay desobediencia. Fuentes oficiales indicaron que se realizaron «entregas parciales y periódicas» y destacaron que existe una colaboración activa para obtener el consentimiento de los exfuncionarios involucrados.

El cronograma judicial ya tiene una próxima fecha marcada en rojo: tras la presentación de Burford de este jueves, el Estado argentino tendrá tiempo hasta el 19 de febrero para presentar su escrito de defensa e intentar frenar, una vez más, la aplicación de multas.