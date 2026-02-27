El impulso de Vaca Muerta logró que el petróleo argentino alcance niveles récord en 2025

Argentina registró en 2025 una producción promedio de 799 mil barriles diarios de petróleo, el nivel más alto desde el récord histórico de 1998 (818 mil barriles diarios), según el informe anual de producción del sector de AGKC. La expansión estuvo liderada por los recursos no convencionales, que representaron el 63% del total nacional, con 504 mil barriles diarios.

La participación de los no convencionales es cada vez mayor y durante 2025 alcanzó el 63% de la producción total de Argentina, con un promedio anual de 504 Mbbl/d. YPF (con sus áreas operadas) aportó casi la mitad de la producción de petróleo y junto a Pan American Energy (15%) y Vista (9%), representaron el 68% de la producción del país. El aumento interanual de la producción de petróleo fue de un 13% y el del segmento no convencional fue del 27%, evidenciando la expansión de estos desarrollos.

Según sostiene el informe, durante 2025 se completaron 570 pozos de petróleo, un 13% menos que el año anterior por la caída de actividad en la cuenca del Golfo de San Jorge (315 pozos en 2024, 169 pozos en 2025).

Fuente de la información AGKC.

En cuanto al gas, durante 2025 se produjeron en promedio 141 MMm /d, aumentando también la participación de los no convencionales respecto del año anterior, alcanzando el 64% de lo producido en total en Argentina con 90 MMm /d.

La producción de gas total del país tuvo un aumento interanual del 2% y los no convencionales crecieron un 3% sobre el año 2024 . Considerando las áreas operadas, Total Austral con el 24% e YPF con el 23% son las empresas que mayor producción de gas aportaron al total nacional, luego las siguen Tecpetrol y Pan American Energy con el 13 y 11% respectivamente.

Durante 2025 se completaron 67 pozos de gas, lo que representó una disminución del 39% sobre el año anterior y segundo año consecutivo con una tendencia decreciente en la actividad de gas. Esto evidenciaría el desvío de inversiones hacia proyectos de petróleo.

El panorama neuquino

Los datos sostienen que se alcanzó la mayor producción de petróleo y gas de la historia de la cuenca, se produjeron un promedio de 589 Mbbl/d de petróleo, con un aumento interanual del 20% y una participación de los no convencionales del 85% (502 Mbbl/d). YPF extrajo, de sus áreas operadas, el 53% de este hidrocarburo, seguida por el 12% de Vista y el 9% de Pluspetrol.

Haciendo una apertura por yacimientos, los más representativos fueron Loma Campana con el 15% y La Amarga Chica con el 12% de la producción y Bandurria Sur y Bajada del Palo Oeste con el 10 y el 8% respectivamente.

Este año se completaron un 17% más pozos que el año anterior, alcanzando los 401. En promedio, los pozos de petróleo de la cuenca tuvieron, durante 2025, un largo de rama lateral de 3145 m, 10% más largo que el promedio del 2024.

A comparación del año 2024 que se alcanzó el récord histórico de producción de gas con un promedio de 101 MMm /d, siendo un 86% proveniente de los no convencionales (88 MMm /d) . Interanualmente la producción de gas aumentó un 1% y los no convencionales crecieron en un 4%.

El ranking de empresas productoras mostró a YPF con el 30%, Tecpetrol con el 17% y Total Austral con el 13% de la producción de gas. Si se abre por yacimiento se observó que el 16% se produjo del Yac. Fortín de Piedra. Durante 2025 se completaron un 23% menos pozos que el año anterior, sumando 65 pozos y mostrando el desvío de inversiones a proyectos de petróleo.

La cuenca neuquina fue el principal motor del crecimiento

Marcando nuevos hitos históricos cada mes, durante 2025 se produjeron en Vaca Muerta, un promedio de 499 Mbbl/d de petróleo, alcanzando el 62% de la producción total de Argentina. Esto marcó un crecimiento interanual del 11%. Las áreas operadas por YPF aportaron el 54% de la producción de petróleo NC, Vista el 14% y PAE y Shell el 6% cada una.

Los yacimientos más relevantes en este rubro fueron Loma Campana y La Amarga Chica con el 18 y 14% cada uno.

En cuanto al gas, se produjeron en el año 2025, un promedio de 76 MMm /d, significando más de la mitad de la producción de gas total del país. El aumento de este segmento muestra un crecimiento del 8% contra el 2024.

YPF con el 24% y Tecpetrol con el 22% de participación cada una, representan la mitad de la producción de gas de la formación. Abriéndolo a nivel yacimiento, el 21% de la producción provino del Yac. Fortín de Piedra, la actividad en Vaca Muerta durante el 2025 fue un 35% mayor que la del año anterior, totalizando 23786 etapas de fractura.

Sumado a ésto, la longitud de rama lateral promedio del año, en pozos de petróleo y gas, fue de 3085 m, un 7% mayor que el promedio del año anterior. Además, aumentó la cantidad de pozos completados de petróleo en un 17%, hasta los 381 pozos, pero disminuyeron un 8% los pozos completados de gas, hasta los 60 pozos.

El informe concluye que el crecimiento del shale explica los nuevos máximos productivos y el desplazamiento de inversiones hacia proyectos petroleros, tendencia que marca el rumbo del sector hidrocarburífero argentino.