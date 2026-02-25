YPF rompió otro récord en Vaca Muerta: alcanzó 4 días y medio de operación sin pausa

La compañía destacó que el hito se logró gracias al seguimiento permanente desde sus centros RTIC, que combinan análisis de datos, control 24/7 y automatización de procesos. Foto archivo.

YPF anunció un nuevo récord operativo en la cuenca neuquina al alcanzar 110 horas consecutivas de bombeo en tareas de fractura, lo que equivale a cuatro días y medio de actividad sin interrupciones. “El trabajo ininterrumpido trae frutos ininterrumpidos”, expresaron desde la empresa al destacar el resultado, que se vincula con el monitoreo constante que la firma realiza en tiempo real desde sus Real Time Intelligence Center (RTIC).

El desempeño operativo se da en un contexto de fuerte crecimiento del sector. Como anticipó Energíaon, enero cerró con un triple récord histórico en la extracción de petróleo: Argentina alcanzó 872.699 barriles diarios, Neuquén llegó a 610.714 barriles por día y Vaca Muerta superó por primera vez los 590.000 barriles diarios.

Los RTIC, distribuidos en distintos puntos del país, combinan inteligencia artificial, monitoreo permanente y tecnología de última generación para optimizar los procesos productivos. Su objetivo principal es mejorar la eficiencia mediante la optimización de recursos, detectar y anticipar problemas en tiempo real y consolidar la seguridad operativa, en línea con la meta de posicionarse como una compañía de clase mundial en hidrocarburos no convencionales.

En esa línea, en una entrevista reciente, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, proyectó exportaciones energéticas de hasta USD 14.000 millones para 2026 y advirtió que el crecimiento de la producción petrolera dependerá de la ampliación de la infraestructura de transporte.

El directivo también anticipó que la producción de petróleo y gas en Argentina marcará un récord histórico durante 2026, impulsada por la expansión del shale oil y el aumento de la actividad en la Cuenca Neuquina.

“Este año Argentina va a pasar el millón de barriles por primera vez en la historia”, afirmó en una entrevista, y señaló que entre 2027 y 2031 el país alcanzará un volumen inédito de exportaciones de petróleo y gas natural licuado (GNL), apoyado en inversiones internacionales y proyectos de infraestructura en desarrollo.